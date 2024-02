Johann Zarco: As cores da LCR Castrol e muita confiança

Johann Zarco já completou três corridas com a LCR em 2019, embora com as cores da Idemitsu como substituto de Nakagami. Em 2024, o francês vai alinhar pela LCR Honda Castrol, e o design verde e vermelho correspondente foi revelado num lançamento digital na quinta-feira.

A experiência dos últimos anos deu ao piloto de 33 anos a confiança necessária para aceitar o desafio de mudar para a Honda. "Apercebi-me de que posso desfrutar mesmo em tempos difíceis", explicou Johann no lançamento da equipa. "2024 começou bem, a Honda fez muitas mudanças e estou pronto para aproveitar."

O bicampeão do mundo de Moto2, que realizou o seu sonho de longa data de vencer o MotoGP no ano passado com a Pramac Ducati em Phillip Island, estava otimista após o teste de Sepang de que também estará entre os primeiros na RC213V num futuro próximo: "Estou muito feliz com o feedback que estou a receber da moto. Sinto que estou a fazer os progressos que preciso de fazer como piloto. Com este progresso [no estilo de pilotagem] e com as melhorias na moto, acredito que seremos capazes de lutar na frente. Acredito que é possível".

O estreante da Honda explicou o seu objetivo específico: "Corro porque quero sentir que posso lutar por pódios - ou mais, se a oportunidade surgir. Com a nova mota, tenho a motivação e a sensação de que é possível. Não posso definir uma posição específica como objetivo. Normalmente sou bastante consistente, por isso talvez seja pelo menos colocar a Honda de novo entre os 10 primeiros no campeonato do mundo."

"A moto agora também está muito boa na tabela de tempos", Zarco está convencido, apesar do 16º lugar na tabela de tempos combinados do teste de Sepang - também porque ele ainda estava ocupado com o trabalho de teste no último dia na Malásia, quando a maioria da competição fez um "ataque de tempo" nas horas da manhã relativamente mais frias em condições ideais. No fim de contas, o seu colega de marca Joan Mir completou o top 10.

"Talvez o ponto fraco seja quando fazemos muitas voltas seguidas. O pneu traseiro fica com problemas, o que nos pode causar problemas na corrida. No entanto, o potencial da moto para marcar um tempo de volta rápido com um pneu novo era algo que a Honda não tinha antes. Portanto, esse é um ponto importante que eles corrigiram. Veremos como é que o próximo ponto pode ser resolvido. Será interessante ver o comportamento da moto noutra pista no Qatar", disse Zarco, referindo-se ao teste do Qatar na segunda e terça-feira da próxima semana.