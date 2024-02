Takaaki Nakagami veut une première victoire pour sa septième saison

Alors que le design classique vert et rouge pour son nouveau coéquipier Johann Zarco se distingue nettement du design LCR-Castrol de l'année dernière, les couleurs Idemitsu sur la Honda de Takaaki Nakagami ont été moins modifiées. La part plus importante de blanc donne néanmoins un look plus frais.

Si l'on en croit "Taka", cette nouvelle livrée marque également le début d'un nouveau départ. En 2024, il veut contribuer activement à ramener Honda au sommet : "J'ai beaucoup d'expérience avec la Honda et j'en suis à ma septième année dans la même équipe. Je connais donc très bien LCR et je connais très bien Honda - depuis 2018 tout de même. La moto évolue chaque année, elle va de plus en plus vite. J'ai expliqué au HRC qu'ils pouvaient utiliser mes informations pour aider au développement. Car je pense que ma force réside dans ma capacité à comprendre et à expliquer les différences sur des petites pièces ou des détails de réglages", a-t-il clairement expliqué.

Le Japonais de 32 ans n'a jamais réussi à se hisser dans le top 3 au cours de ses six saisons en MotoGP. L'an dernier, au guidon d'une RC213V en difficulté, il était très loin de son premier podium en MotoGP en terminant 18e du championnat du monde. La 8e place au Dutch TT d'Assen a été sa meilleure performance de la saison.

Grâce à une Honda 2024 plus légère et plus puissante, Nakagami peut désormais aborder la nouvelle saison avec un objectif ambitieux : "Mon but est avant tout de gagner une course cette saison. Je me concentre sur cette saison pour atteindre mon objectif, à savoir remporter ma première victoire en MotoGP", a-t-il déclaré lors du lancement numérique de l'équipe jeudi.

Le directeur de l'équipe LCR, Lucio Cecchinello, espère également un rebond après des années laborieuses. En effet, à l'exception de la victoire d'Alex Rins en GP à Austin l'année dernière, les expériences réussies ont été rares pour l'équipe cliente de Honda. "Nous avons définitivement des objectifs ambitieux pour la saison à venir", a confirmé l'Italien de 54 ans. "Il faut continuer à croire au rêve et à l'objectif. L'une de mes tâches les plus importantes est de veiller à ce que l'équipe et les pilotes restent motivés".

"L'équipe, Honda et les sponsors ont fait de gros efforts de préparation et ont beaucoup investi dans le projet 2024", a ajouté Cecchinello. "Cela a été une période très difficile, mais aussi très excitante. Nous avons été très occupés pendant l'hiver et nous sommes maintenant très impatients de commencer la nouvelle saison".