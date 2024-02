Takaaki Nakagami vuole la prima vittoria nella settima stagione

Mentre il classico design verde e rosso del suo nuovo compagno di squadra Johann Zarco si distingue chiaramente dal design LCR Castrol dello scorso anno, i colori Idemitsu della Honda di Takaaki Nakagami non sono stati modificati più di tanto. La maggiore percentuale di bianco conferisce comunque un look rinnovato.

Se "Taka" vuole, la nuova livrea è anche il segnale di partenza per un nuovo inizio. Nel 2024 vuole contribuire attivamente a riportare la Honda ai vertici: "Ho molta esperienza con la Honda e ora sono al mio settimo anno con la stessa squadra. Conosco quindi molto bene LCR e conosco molto bene Honda - dal 2018, del resto. La moto continua a svilupparsi ogni anno, diventa sempre più veloce. Ho spiegato alla HRC che dovrebbero utilizzare le mie informazioni per supportare lo sviluppo. Perché credo che il mio punto di forza sia la capacità di capire e spiegare le differenze nelle piccole parti o nei dettagli dell'assetto", ha chiarito.

Nelle sue sei stagioni di MotoGP fino ad oggi, il 32enne pilota giapponese non è mai riuscito a finire tra i primi tre, e l'anno scorso è stato molto lontano dal suo primo podio in MotoGP, con il 18° posto nel Campionato del Mondo in sella a una RC213V incerta. L'ottavo posto al Dutch TT di Assen è stata la sua migliore prestazione della stagione.

Tuttavia, una Honda 2024 più leggera e più potente, tra le altre cose, significa che Nakagami sta iniziando la nuova stagione con un grande obiettivo: "Il mio obiettivo principale per questa stagione è vincere una gara. Sono concentrato su questa stagione per raggiungere il mio obiettivo: la prima vittoria in MotoGP", ha spiegato giovedì in occasione del lancio del team digitale.

Anche il Team Principal LCR Lucio Cecchinello spera in una ripresa delle fortune dopo alcuni anni difficili. A parte la vittoria di Alex Rins nel GP di Austin dell'anno scorso, i successi sono stati pochi per il team clienti Honda. "Abbiamo sicuramente obiettivi ambiziosi per la prossima stagione", ha confermato il 54enne italiano. "Bisogna continuare a credere nel sogno e nell'obiettivo. Uno dei miei compiti più importanti è garantire che la squadra e i piloti rimangano motivati".

"La squadra, la Honda e gli sponsor hanno fatto grandi sforzi di preparazione e hanno investito molto nel progetto 2024", ha aggiunto Cecchinello. "È stato un periodo molto duro, ma anche entusiasmante. Siamo stati molto impegnati durante l'inverno e ora non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione".