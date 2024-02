Takaaki Nakagami quer a primeira vitória na sétima época

Takaaki Nakagami está a entrar na sua sétima época com a equipa LCR Honda Idemitsu. Após dois anos particularmente difíceis, o piloto japonês espera chegar ao topo juntamente com a HRC em 2024.

Enquanto o design clássico verde e vermelho do seu novo companheiro de equipa, Johann Zarco, se destaca claramente do design da LCR Castrol do ano passado, as cores da Idemitsu na Honda de Takaaki Nakagami não foram tão alteradas. No entanto, a maior proporção de branco confere um aspeto renovado.

Se "Taka" conseguir o que quer, a nova pintura é também o sinal de partida para um novo começo. Em 2024, ele quer contribuir ativamente para levar a Honda de volta ao topo: "Tenho muita experiência com a Honda e estou agora no meu sétimo ano com a mesma equipa. Por isso, conheço muito bem a LCR e conheço muito bem a Honda - desde 2018, afinal de contas. A mota continua a evoluir todos os anos, está a ficar cada vez mais rápida. Expliquei à HRC que deviam usar as minhas informações para apoiar o desenvolvimento. Porque acredito que o meu ponto forte é que consigo compreender e explicar as diferenças em pequenas peças ou detalhes na configuração", esclareceu.

Nas suas seis temporadas de MotoGP até à data, o piloto japonês de 32 anos nunca conseguiu terminar entre os três primeiros e, no ano passado, ficou muito longe do seu primeiro pódio de MotoGP, no 18º lugar do Campeonato do Mundo, com uma RC213V que tropeçou. O oitavo lugar no Dutch TT em Assen foi a sua melhor prestação da época.

No entanto, uma Honda 2024 mais leve e mais potente, entre outras coisas, significa que Nakagami está agora a começar a nova época com um grande objetivo: "O meu principal objetivo para esta época é ganhar uma corrida. Estou concentrado nesta época para atingir o meu objetivo - a primeira vitória no MotoGP", explicou no lançamento digital da equipa na quinta-feira.

O Diretor de Equipa da LCR, Lucio Cecchinello, também espera uma reviravolta na sorte depois de alguns anos difíceis. Para além da vitória de Alex Rins no GP do ano passado, em Austin, os sucessos têm sido poucos e distantes para a equipa cliente da Honda. "Temos definitivamente objectivos ambiciosos para a próxima época", confirmou o italiano de 54 anos. "É preciso continuar a acreditar no sonho e no objetivo. Uma das minhas tarefas mais importantes é garantir que a equipa e os pilotos se mantêm motivados."

"A equipa, a Honda e os patrocinadores fizeram grandes esforços de preparação e investiram muito no projeto de 2024", acrescentou Cecchinello. "Foi um período muito difícil, mas também emocionante. Estivemos muito ocupados durante o inverno e estamos agora muito ansiosos por começar a nova época."