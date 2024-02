Pit Beirer: "Il terzo team MotoGP non è un argomento principale".

Anche se i primi punti della nuova stagione non saranno assegnati prima di tre settimane e mezzo a Doha, in Qatar, la MotoGP parla già da tempo del periodo successivo al 2024, dato che la maggior parte dei contratti dei piloti scade alla fine dell'anno. Il pilota ufficiale Red Bull KTM Brad Binder è una delle poche eccezioni, con il suo contratto fino al 2026 incluso.

Molti osservatori ritengono che il mercato dei piloti si muoverà molto presto. Anche Pit Beirer se lo aspetta ("La Ducati ha già detto di essere abbastanza avanti con il suo campione del mondo"), ma non nel suo campo. "Al momento siamo molto soddisfatti dei quattro piloti che abbiamo", ha sottolineato il Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG, riferendosi all'attuale formazione di Brad Binder e Jack Miller nel team Red Bull KTM factory, nonché ad Augusto Fernández e al promettente esordiente Pedro Acosta nel Red Bull GASGAS Tech3.

"Finché non ci saranno trattative serie per un terzo team, non credo sia il momento di parlare con altri piloti. Crediamo nei quattro piloti che abbiamo. L'obiettivo del primo trimestre della stagione è quello di dare stabilità al progetto e di essere forti con i ragazzi che abbiamo", dice Beirer.

Come è noto, gli sforzi di Pierer Mobility AG per ottenere un ulteriore slot per la MotoGP per il 2024 non hanno avuto successo. Ora che Pol Espargaró ha trovato un nuovo ruolo come pilota collaudatore, l'interesse per un'ulteriore squadra di MotoGP in Austria sembra essere diminuito in modo significativo. "Al momento non stiamo valutando questa opzione", ha spiegato Pit Beirer alla domanda sulla situazione dei team clienti a partire dal 2025.

"Naturalmente i contratti sono in scadenza e stiamo parlando con coloro che non sono sotto contratto. Ma siamo ancora all'inizio della stagione e abbiamo a bordo i piloti che vogliamo. Stiamo lavorando con le quattro moto del gruppo, ma siamo ancora aperti ad ascoltare se qualcuno è disposto a cambiare moto. Ma questo non è un problema importante al momento. Ora si tratta di concentrarsi sui quattro piloti che abbiamo", ha confermato Beirer.