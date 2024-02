Pit Beirer: "A terceira equipa de MotoGP não é o tema principal"

Embora os primeiros pontos da nova época só sejam atribuídos daqui a três semanas e meia em Doha, no Qatar, o MotoGP já anda a falar do período após 2024 há muito tempo, uma vez que a maioria dos contratos dos pilotos expira no final do ano. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, é uma das poucas excepções com o seu contrato até 2026, inclusive.

Muitos observadores partem do princípio de que o mercado dos pilotos vai mexer-se muito em breve. Pit Beirer também espera que isso aconteça ("A Ducati já disse que está bastante adiantada em relação ao seu campeão do mundo"), mas não no seu próprio campo. "De momento, estamos muito satisfeitos com os quatro pilotos que temos", sublinhou o Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, referindo-se à atual formação de Brad Binder e Jack Miller na equipa de fábrica da Red Bull KTM, bem como Augusto Fernández e o promissor estreante Pedro Acosta na Red Bull GASGAS Tech3.

"Enquanto não houver conversações sérias para uma terceira equipa, não acho que seja altura de falarmos com outros pilotos. Acreditamos nos quatro pilotos que temos. O objetivo do primeiro trimestre da época é dar estabilidade ao projeto e sermos fortes com os pilotos que temos", afirma Beirer.

Como é sabido, os esforços da Pierer Mobility AG para garantir uma vaga adicional no MotoGP para 2024 não tiveram sucesso. Agora que Pol Espargaró encontrou um novo papel como piloto de testes, o interesse numa nova equipa de MotoGP na Áustria parece ter diminuído significativamente. "De momento, não estamos a considerar essa opção", explicou Pit Beirer quando questionado sobre a situação da equipa cliente a partir de 2025.

"É claro que os contratos estão a expirar e estamos a falar com aqueles que não estão sob contrato. Mas ainda estamos no início da época e temos os pilotos que queremos a bordo. Estamos a trabalhar com as quatro motos do grupo, mas ainda estamos abertos a ouvir se alguém estiver disposto a mudar de moto. Mas essa não é uma questão importante de momento. Agora, o que importa é concentrarmo-nos nos quatro pilotos que temos", confirmou Beirer.