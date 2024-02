Exode Ducati : ces personnages clés sont partis

Yamaha s'est renforcé pour la saison 2024 avec Massimo Bartolini, qui a été nommé directeur technique. Il s'agit d'un homme de confiance de longue date de Gigi Dall'Igna. Son départ n'était qu'un chapitre de plus dans une véritable avalanche d'ingénieurs qui ont quitté Ducati Corse ces dernières années pour rejoindre la concurrence.

Un "changement d'uniforme" n'est pas rare dans le paddock des GP, mais c'est une véritable constante dans le camp Ducati. La liste est très longue, mais surtout très prestigieuse - pleine de noms qui ont autrefois joué un rôle très, très important dans le département course dirigé par Dall'Igna.

Aprilia, KTM, Yamaha et même Honda ont pêché dans l'étang de Borgo Panigale. Nous jetons un coup d'œil sur les collaborateurs autrefois précieux de Ducati, qui se sont répartis entre les différentes équipes de MotoGP.

Aprilia

Manuel Cazeaux: ingénieur en électronique, il compte parmi les pionniers dans ce domaine. Il n'a travaillé qu'un an avec Dall'Igna, puis a rejoint le projet Suzuki de Davide Brivio. Depuis 2023, il est le chef d'équipe de Maverick Viñales chez Aprilia Racing.



Cristina Toteri: soudeuse, elle est spécialisée dans l'aluminium et travaille sur les châssis et les bras oscillants. Fin 2022, elle a quitté Borgo Panigale pour Noale.

KTM

Fabiano Sterlacchini: ingénieur, actuellement à la tête du projet MotoGP de Pierer Mobility AG. Parmi tous ceux qui ont tourné le dos à Ducati, il a été la plus grande perte pour Borgo Panigale. Sterlacchini était considéré comme le bras droit de Dall'Igna et était passé par les quatre départements de Reparto Corse : Moteur, "Vehicle", électronique et aérodynamique. Il connaissait tous les secrets de Ducati. Avant de rejoindre KTM, il travaillait pour le groupe Ricardo.



Francesco Guidotti: manager. Il est responsable du box Red Bull-KTM, où il est revenu après dix ans comme team manager de Pramac Racing.



Alberto Giribuola: ingénieur, chef d'équipe de longue date d'Andrea Dovizioso puis d'Enea Bastianini. Il a rejoint KTM fin 2022, où il a été engagé comme ingénieur performance.



Cristhian Pupulin: ingénieur. Il a suivi Jack Miller chez les Autrichiens, en tant que crew-chief, il a d'abord travaillé chez Pramac puis dans l'équipe d'usine Ducati aux côtés de l'Australien.

Honda

Filippo Tosi: ingénieur en électronique. Honda s'est assuré ses services pour résoudre les problèmes importants auxquels le HRC a été confronté après l'introduction de l'ECU unique. Il est venu de Magneti Marelli après avoir quitté Ducati, où il voulait initialement retourner. Il travaille toujours pour Honda et était également présent lors des tests de Sepang.

Yamaha

Marco Nicotra: ingénieur aérodynamique, il a rejoint Yamaha en octobre 2023 en tant que "Head of Aerodynamics". Jusqu'alors, il était responsable du développement aérodynamique des motos MotoGP chez Ducati Corse.



Massimo Bartolini: ingénieur. Après Sterlacchini, c'est le "transfuge" qui fait le plus mal à Dall'Igna. Dans la structure de Ducati Corse, Bartolini avait une énorme importance en tant qu'"ingénieur performance véhicule". Chez Michelin, on dit aussi qu'il était le plus grand expert en pneus du paddock. Même les pilotes, emmenés par le champion du monde Pecco Bagnaia, n'ont pas caché que le départ de Bartolini était une perte sèche.

En regardant cette liste, on peut se demander ce qui se cache derrière cet exode. Chaque cas a sa propre histoire, mais les raisons sont un mélange d'insatisfaction vis-à-vis de la situation professionnelle, de manque de reconnaissance, de différences dans les relations interpersonnelles, de chances d'avancement et de développement professionnel, de raisons familiales et ainsi de suite.

En aucun cas, les aspects financiers ne sont la raison de partir dans un autre pays. Bien sûr, tout le monde se réjouit d'un salaire respectable, mais j'ose affirmer que les ingénieurs qui rejoignent Ducati Corse ne le font pas en premier lieu pour l'argent, mais en raison de leur passion pour la course et de leur passion pour Ducati.

Avec le temps, différents facteurs peuvent mettre à mal cette illusion, surtout si le "salaire" ne correspond pas à ce qu'un employé pense mériter. Il ne s'agit pas toujours d'argent, parfois une tape dans le dos suffit.