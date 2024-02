Esodo Ducati: le figure chiave se ne sono andate

Il Motomondiale ama utilizzare Ducati Corse per rafforzare la struttura dei team in termini di personale. Massimo Bartolini è solo l'ultimo nome di una lunga lista.

La Yamaha ha rafforzato la sua squadra per la stagione 2024 con la nomina di Massimo Bartolini a Direttore Tecnico. Si tratta di un tecnico di lunga data, confidente di Gigi Dall'Igna. La sua partenza è stata solo un altro capitolo di una vera e propria marea di ingegneri che negli ultimi anni hanno lasciato Ducati Corse per approdare alla concorrenza.

Il "cambio di divisa" non è insolito nel paddock dei GP, ma è una vera e propria costante nel campo Ducati. L'elenco è molto lungo, ma soprattutto di alto livello, ricco di nomi che un tempo avevano un ruolo molto, molto importante nel reparto corse guidato da Dall'Igna.

Aprilia, KTM, Yamaha e persino Honda hanno pescato nello stagno di Borgo Panigale. Diamo un'occhiata agli ex preziosi dipendenti Ducati sparsi nei vari team della MotoGP.

Aprilia

Manuel Cazeaux: ingegnere elettronico, uno dei pionieri in questo campo. Ha lavorato con Dall'Igna solo per un anno e poi è entrato nel progetto Suzuki di Davide Brivio. Dal 2023 è il capo equipaggio di Maverick Viñales all'Aprilia Racing.



Cristina Toteri: saldatrice, è specializzata in alluminio e lavora su telai e forcelloni. È passata da Borgo Panigale a Noale alla fine del 2022.

KTM

Fabiano Sterlacchini: Ingegnere, attualmente a capo del progetto MotoGP di Pierer Mobility AG. Tra tutti coloro che hanno voltato le spalle alla Ducati, è stata la perdita più grande per Borgo Panigale. Sterlacchini era considerato il braccio destro di Dall'Igna e aveva lavorato in tutti e quattro i reparti del Reparto Corse: Motore, "Veicolo", Elettronica e Aerodinamica. Conosceva tutti i segreti della Ducati. Prima di entrare in KTM, ha lavorato per il Gruppo Ricardo.



Francesco Guidotti: Manager. È responsabile del garage Red Bull-KTM, al quale è tornato dopo dieci anni come team manager di Pramac Racing.



Alberto Giribuola: Ingegnere, a lungo capo equipaggio di Andrea Dovizioso e poi di Enea Bastianini. È entrato in KTM alla fine del 2022 come ingegnere delle prestazioni.



Cristhian Pupulin: ingegnere. Ha seguito Jack Miller agli austriaci, lavorando come capo equipaggio prima alla Pramac e poi nel team Ducati factory al fianco dell'australiano.

Honda

Filippo Tosi: ingegnere elettronico. La Honda si è assicurata i suoi servizi per contribuire a risolvere i notevoli problemi incontrati dalla HRC in seguito all'introduzione della centralina unica. È arrivato da Magneti Marelli dopo aver lasciato la Ducati, dove inizialmente aveva intenzione di tornare. Lavora ancora per la Honda ed era presente anche ai test di Sepang.

Yamaha

Marco Nicotra: ingegnere aerodinamico, è passato alla Yamaha come "Responsabile dell'aerodinamica" nell'ottobre 2023. Fino ad allora era responsabile dello sviluppo aerodinamico della MotoGP presso Ducati Corse.



Massimo Bartolini: ingegnere. Dopo Sterlacchini, è il "disertore" che fa più male a Dall'Igna. Nella struttura di Ducati Corse, Bartolini aveva un'enorme importanza come "Vehicle Performance Engineer". Alla Michelin si dice anche che fosse il più grande esperto di pneumatici del paddock. Anche i piloti, guidati dal campione del mondo Pecco Bagnaia, non hanno nascosto che la partenza di Bartolini è stata una perdita amara.

Guardando questo elenco, viene da chiedersi cosa ci sia dietro questo esodo. Ogni caso ha la sua storia, ma le ragioni sono un mix di insoddisfazione per la situazione lavorativa, mancanza di riconoscimento, differenze interpersonali, opportunità di progressione e sviluppo della carriera, motivi familiari e così via.

In nessun caso gli aspetti finanziari sono il motivo per cui ci si trasferisce in un altro Paese. Certo, tutti sono felici di ricevere un buon stipendio, ma oserei dire che gli ingegneri che entrano in Ducati Corse non lo fanno principalmente per i soldi, ma per la loro passione per le corse e per la Ducati.

Con il tempo, diversi fattori possono minare questa illusione, soprattutto se lo "stipendio" non è quello che un dipendente pensa di meritare. Non sempre si tratta di denaro, a volte basta una pacca sulla spalla.