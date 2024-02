O êxodo da Ducati: as figuras-chave que saíram

A Yamaha reforçou a sua equipa para a época de 2024 com a nomeação de Massimo Bartolini como Diretor Técnico. Este é um confidente de longa data de Gigi Dall'Igna. A sua saída foi apenas mais um capítulo de uma verdadeira enxurrada de engenheiros que deixaram a Ducati Corse nos últimos anos para se juntarem à competição.

Uma "mudança de uniforme" não é incomum no paddock de GP, mas é uma verdadeira constante no campo da Ducati. A lista é muito longa, mas acima de tudo de alto calibre - cheia de nomes que já desempenharam um papel muito, muito importante no departamento de corridas liderado por Dall'Igna.

Aprilia, KTM, Yamaha e até a Honda pescaram no lago de Borgo Panigale. Damos uma vista de olhos aos antigos e valiosos funcionários da Ducati que estiveram espalhados pelas várias equipas de MotoGP.

Aprilia

Manuel Cazeaux: Engenheiro de eletrónica, um dos pioneiros neste campo. Só trabalhou com Dall'Igna durante um ano e depois juntou-se ao projeto Suzuki de Davide Brivio. É o chefe de equipa de Maverick Viñales na Aprilia Racing desde 2023.



Cristina Toteri: Soldadora, é especializada em alumínio e trabalha em chassis e braços oscilantes. Mudou-se de Borgo Panigale para Noale no final de 2022.

KTM

Fabiano Sterlacchini: Engenheiro, atualmente à frente do projeto de MotoGP da Pierer Mobility AG. De todos aqueles que viraram as costas à Ducati, foi a maior perda para Borgo Panigale. Sterlacchini era considerado o braço direito de Dall'Igna e tinha trabalhado em todos os quatro departamentos da Reparto Corse: Motor, "Veículo", Eletrónica e Aerodinâmica. Conhecia todos os segredos da Ducati. Antes de se juntar à KTM, trabalhou para o Grupo Ricardo.



Francesco Guidotti: Diretor. É responsável pela garagem da Red Bull-KTM, à qual regressou após dez anos como chefe de equipa da Pramac Racing.



Alberto Giribuola: Engenheiro, chefe de equipa de longa data de Andrea Dovizioso e depois de Enea Bastianini. Juntou-se à KTM no final de 2022 como engenheiro de desempenho.



Cristhian Pupulin: Engenheiro. Seguiu Jack Miller para os austríacos, trabalhando como chefe de equipa primeiro em Pramac e depois na equipa de fábrica da Ducati ao lado do australiano.

Honda

Filippo Tosi: Engenheiro de eletrónica. A Honda assegurou os seus serviços para ajudar a resolver os problemas significativos enfrentados pela HRC após a introdução da ECU única. Veio da Magneti Marelli depois de deixar a Ducati, onde inicialmente tencionava regressar. Ainda trabalha para a Honda e também esteve presente no teste de Sepang.

Yamaha

Marco Nicotra: Engenheiro de aerodinâmica, mudou-se para a Yamaha como "Chefe de Aerodinâmica" em outubro de 2023. Até então, ele era responsável pelo desenvolvimento aerodinâmico da moto de MotoGP na Ducati Corse.



Massimo Bartolini: Engenheiro. Depois de Sterlacchini, é o "desertor" que mais prejudica Dall'Igna. Na estrutura da Ducati Corse, Bartolini tinha uma enorme importância como "Vehicle Performance Engineer". Na Michelin, diz-se também que era o maior especialista em pneus do paddock. Mesmo os pilotos, liderados pelo campeão do mundo Pecco Bagnaia, não esconderam que a partida de Bartolini foi uma perda amarga.

Olhando para esta lista, coloca-se a questão de saber o que está por detrás deste êxodo. Cada caso tem a sua própria história, mas as razões são uma mistura de insatisfação com a situação de trabalho, falta de reconhecimento, diferenças interpessoais, oportunidades de progressão e desenvolvimento na carreira, razões familiares, etc.

Em nenhum caso os aspectos financeiros são a razão para a mudança para outro país. É claro que toda a gente fica feliz por receber um bom salário, mas atrevo-me a dizer que os engenheiros que se juntam à Ducati Corse não o fazem principalmente pelo dinheiro, mas pela sua paixão pelas corridas e pela Ducati.

Com o tempo, vários factores podem minar esta ilusão, especialmente se o "salário" não for o que o empregado pensa que merece. Nem sempre tem de ser dinheiro, por vezes uma palmadinha nas costas é suficiente.