Infraction en matière de pression des pneus : La peine est en discussion

Lors de la saison 2023 du MotoGP, les pressions des pneus avant ont été contrôlées pour la première fois par des capteurs unifiés de LDL. Michelin a fixé la pression minimale du pneu avant à 1,88 bar, cette limite devant être respectée pendant plus de 30 pour cent du temps en sprint (pour 15 tours ou moins) et pendant plus de 50 pour cent en Grand Prix (pour plus de 15 tours). Le fournisseur de pneus français craint en effet que le fait de ne pas respecter cette limite ne mette en péril la longévité du pneu, d'autant plus que les excroissances aérodynamiques, les dispositifs et autres sollicitent de plus en plus le pneu avant.

D'autre part, moins de pression signifie plus d'adhérence. En outre, les pilotes et les équipes soulignent régulièrement qu'ils ne peuvent et ne veulent pas prendre le départ avec une pression trop élevée, car la température des pneus et donc la pression du pneu avant augmentent rapidement dans le peloton, ce qui accroît le risque de chute - et le déroulement de la course est bien sûr difficilement prévisible. Dans la pratique, l'application de cette règle s'est donc avérée compliquée, son introduction a été repoussée à plusieurs reprises avant d'entrer en vigueur après la pause estivale du GP de Silverstone.

Comme le système était nouveau et qu'il a été introduit pendant une saison en cours, une infraction n'entraînait pas la disqualification habituelle pour les infractions techniques. Au lieu de cela, les commissaires de la FIM MotoGP se sont mis d'accord pour 2023 sur un barème de sanctions échelonnées sous forme de pénalités de temps qui étaient additionnées après la course :



1ère infraction : Avertissement

2ème infraction : pénalité de 3 secondes

3ème infraction : pénalité de 6 secondes

4e infraction : pénalité de 12 secondes

Les régulateurs ont recensé 24 infractions relatives à la pression des pneus jusqu'à la fin de la saison. Quatre pilotes MotoGP ont écopé d'une pénalité de temps, dont Fabio Di Giannantonio, qui a ainsi perdu sa place sur le podium à Valence après la cérémonie de remise des prix.

Qu'en sera-t-il en 2024 ?

Le thème de la pression des pneus est à nouveau un grand sujet pour la pré-saison 2024, car après la course d'essai de l'année précédente, les avertissements ont été supprimés et une disqualification immédiate était en fait envisagée comme sanction.

Le manager de l'équipe Red Bull-KTM Francesco Guidotti a toutefois laissé entendre, en marge de la présentation de l'équipe cette semaine, qu'il y avait encore une marge de négociation en coulisses concernant la sanction : "Nous devons nous en tenir aux règles, nous en avons déjà fait l'expérience l'année dernière et ce n'était pas un drame. Pour l'instant, la sanction prévue est la disqualification, c'est vrai, mais il y a peut-être encore une marge de manœuvre pour gérer cette pénalité - si Michelin et tous les autres se mettent d'accord sur une nouvelle proposition".

Nos confrères de crash.net se sont renseignés auprès de Corrado Cecchinelli, "directeur de la technologie" chez Dorna, le promoteur du championnat du monde, pour savoir où en était la situation. "La pénalité est en discussion, elle pourrait être réduite et il pourrait être renoncé à une disqualification. On discute également de la période de la course pendant laquelle la limite minimale doit être respectée. Pour les courses de distance complète, elle pourrait être supérieure à 50 %. Cela est dû au fait qu'il est possible que la pression minimale soit fixée à un niveau inférieur. Cette décision revient au fournisseur de pneus", a-t-il déclaré en faisant référence à Michelin.

Cecchinelli a également confirmé qu'il n'y aurait plus d'avertissement pour la première infraction en 2024. Il a laissé entendre quelle sanction pourrait remplacer une disqualification : "Je ne suis pas impliqué [dans cette décision], mais à ma connaissance, ils réfléchissent à une grosse pénalité de temps".

Pit Beirer : "Les pneus sont un sujet très sensible".

"Bien sûr, le sujet a pris de l'acuité", a déclaré le directeur de KTM Motorsport Pit Beirer, interrogé sur le thème de la pression des pneus. "La pression des pneus peut être abaissée un peu plus, mais la nouvelle limite sera la nouvelle limite à laquelle on criera à nouveau si quelqu'un est en dessous. C'est comme ça dans le sport automobile. Si les règles changent dans une direction, nous irons tous à la limite absolue. Mais les règles sont les mêmes pour tous et les pénalités doivent être prononcées, sinon on peut s'épargner la limite".

"Pour rappel, on freine à 366 km/h au Mugello, la roue arrière est en l'air et on se déplace avec tout le paquet sur un si petit morceau de gomme. Si Michelin dit alors qu'il y a des limites ici et que cela devient dangereux ici, il faut les accepter", a souligné Beirer. "Nous devons travailler avec cela, mais bien sûr, les ingénieurs se creusent la tête parce que la performance des pneus est déterminante pour l'ensemble de la moto. Inconsciemment, on développe la moto exactement pour ce pneu. Si tu reçois un autre pneu, c'est l'enfer, car rien ne fonctionne plus. Les pneus sont donc déjà un sujet très sensible pour nous tous".

Des avertissements officiels concernant la pression des pneus ont été donnés en 2023 :

Maverick Viñales (Aprilia) lors de la course du GP de Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) lors de la course du GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) dans la course du GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) dans la course du GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) dans la course du GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) dans la course du GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) dans la course du GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) dans la course du GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) dans la course du GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) dans la course du GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) dans la course du GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) dans la course du GP de Lusail

Jack Miller (KTM) dans une course GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) une course GP de Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) au sprint de Valence

Brad Binder (KTM) dans la course du GP de Valence



*= Pilote Wildcard/de remplacement

Une pénalité de 3 secondes pour la deuxième infraction a été infligée en 2023 :

Aleix Espargaró (Aprilia) lors de la course GP de Buriram

Luca Marini (Ducati) dans le sprint de Valence

Franco Morbidelli (Yamaha) dans le sprint de Valence

Fabio Di Giannantonio (Ducati) dans la course du GP de Valence