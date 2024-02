Infrazione alla pressione dei pneumatici: Le sanzioni sono in discussione

Nella stagione 2023 della MotoGP, la pressione degli pneumatici anteriori è stata monitorata per la prima volta con i sensori standard di LDL. Michelin ha fissato la pressione minima per lo pneumatico anteriore a 1,88 bar; questo limite doveva essere rispettato per oltre il 30% del tempo nella gara sprint (15 o meno giri) e per oltre il 50% nel Gran Premio (più di 15 giri). Questo perché il fornitore francese di pneumatici teme che scendere al di sotto del limite possa compromettere la durata del pneumatico, soprattutto perché le escrescenze aerodinamiche, i dispositivi e simili sollecitano sempre di più il pneumatico anteriore.

D'altra parte, meno pressione significa più aderenza. Inoltre, i piloti e i team sottolineano ripetutamente che non possono e non vogliono partire con una pressione troppo alta, perché la temperatura dello pneumatico e quindi la pressione dell'aria nello pneumatico anteriore aumentano rapidamente nel gruppo, il che a sua volta aumenta il rischio di cadute - e l'andamento della gara è ovviamente quasi impossibile da prevedere. In pratica, l'attuazione di questo regolamento si è rivelata complicata e la sua introduzione è stata rimandata più volte, finché non è entrata finalmente in vigore in occasione del GP di Silverstone, dopo la pausa estiva.

Poiché il sistema era nuovo ed è stato introdotto a stagione in corso, una mancanza non ha comportato la consueta squalifica per infrazioni tecniche. Invece, i commissari sportivi della FIM MotoGP hanno concordato un sistema di penalità scaglionate per il 2023 sotto forma di penalità di tempo, che venivano sommate dopo la gara:



1a infrazione: Ammonizione

2a infrazione: 3 secondi di penalità

3a infrazione: 6 secondi di penalità

4a infrazione: 12 secondi di penalità

Alla fine della stagione, i commissari sportivi hanno contato un totale di 24 infrazioni alla pressione degli pneumatici. Quattro piloti della MotoGP hanno ricevuto una penalità di tempo, tra cui Fabio Di Giannantonio, che ha perso la sua posizione sul podio a Valencia dopo la cerimonia del podio.

Cosa succederà nel 2024?

La questione della pressione degli pneumatici sarà ancora una volta un argomento importante nella pre-stagione 2024, poiché dopo la prova dello scorso anno non saranno più emessi avvertimenti e la squalifica immediata era in realtà prevista come sanzione.

Tuttavia, il Team Manager della Red Bull KTM Francesco Guidotti ha chiarito, in occasione della presentazione della squadra questa settimana, che c'è ancora spazio per la negoziazione dietro le quinte quando si tratta di sanzioni: "Dobbiamo attenerci alle regole, abbiamo già avuto questa esperienza l'anno scorso e non è stato un dramma. Al momento la sanzione è una squalifica, è vero, ma forse c'è ancora spazio di manovra su come gestire questa sanzione - se la Michelin e tutti gli altri riescono a concordare una nuova proposta".

I nostri colleghi di crash.net hanno chiesto a Corrado Cecchinelli, Direttore della Tecnologia della Dorna, promotrice del Campionato del Mondo, di parlare della situazione attuale. "La penalità è in discussione, potrebbe essere ridotta e si potrebbe rinunciare alla squalifica. Si sta discutendo anche del periodo della gara in cui il limite minimo deve essere rispettato. Per le gare a distanza, potrebbe essere superiore al 50%. Questo perché è possibile che la pressione minima venga abbassata. La decisione spetta al fornitore di pneumatici", ha detto riferendosi a Michelin.

Cecchinelli ha anche confermato che nel 2024 non ci saranno più ammonizioni per la prima infrazione. Ha accennato alla sanzione che potrebbe essere inflitta al posto della squalifica: "Non sono coinvolto [in questa decisione], ma per quanto ne so stanno pensando a una sanzione pesante".

Pit Beirer: "Gli pneumatici sono un argomento molto delicato".

"Ovviamente l'argomento è diventato più delicato", ha detto Pit Beirer, responsabile Motorsport di KTM, alla domanda sulla questione della pressione degli pneumatici. "La pressione degli pneumatici può essere abbassata ancora un po', ma poi il nuovo limite sarà il nuovo limite in cui la gente griderà di nuovo se qualcuno è sotto. È così che funziona nelle corse. Se le regole si spostano in una direzione, tutti torneranno al limite assoluto. Ma le regole sono uguali per tutti e le penalità devono essere comminate perché altrimenti si può risparmiare il limite".

"Come promemoria, al Mugello entriamo in frenata a 366 km/h, la ruota posteriore è in aria e ci muoviamo con tutto il pacchetto su un pezzo di gomma così piccolo. Se la Michelin dice che qui ci sono dei limiti e che sta diventando pericoloso, bisogna accettarli", ha sottolineato Beirer. "Dobbiamo lavorarci, ma ovviamente gli ingegneri si scervellano, perché le prestazioni dei pneumatici sono fondamentali per l'intero pacchetto moto. Inconsciamente, si sviluppa la moto proprio per questo pneumatico. Se si sceglie un altro pneumatico, si scatena l'inferno perché non funziona più nulla. I pneumatici sono quindi una questione molto delicata per tutti noi".

Avvertito ufficialmente per la pressione degli pneumatici nel 2023

Maverick Viñales (Aprilia) nel GP di Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) nel GP di Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) nel GP di Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) nel GP di Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) nella gara del GP di Mandalika

Pol Espargaró (KTM) nella gara del GP di Buriram

Jorge Martin (Ducati) nella gara del GP di Buriram

Marc Márquez (Honda) nella gara del GP di Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Luca Marini (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Enea Bastianini (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Iker Lecuona* (Honda) nella gara del GP di Sepang

Johann Zarco (Ducati) nella gara del GP di Lusail

Augusto Fernández (KTM) nella gara del GP di Lusail

Jack Miller (KTM) nella gara del GP di Lusail

Alex Márquez (Ducati) in una gara del GP di Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) nella volata di Valencia

Brad Binder (KTM) nella gara del GP di Valencia



*= Pilota jolly/sostitutivo

Una penalità di 3 secondi per la seconda infrazione è stata inflitta al 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Buriram

Luca Marini (Ducati) nella volata di Valencia

Franco Morbidelli (Yamaha) nella volata di Valencia

Fabio Di Giannantonio (Ducati) nel GP di Valencia