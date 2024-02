Infração à pressão dos pneus: Sanções em debate

O limite de pressão dos pneus e a aplicação deste regulamento complicado foram objeto de muita discussão no ano passado. As penalizações serão agravadas para a época de MotoGP de 2024, mas as desqualificações poderão não ser aplicadas.

Na temporada de MotoGP de 2023, as pressões dos pneus dianteiros foram monitorizadas pela primeira vez com sensores padrão da LDL. A Michelin estabeleceu a pressão mínima para o pneu dianteiro em 1,88 bar; este limite tinha de ser respeitado durante mais de 30 por cento do tempo no sprint (15 ou menos voltas) e mais de 50 por cento no Grande Prémio (mais de 15 voltas). Isto porque o fornecedor francês de pneus receia que uma pressão inferior a este limite ponha em causa a durabilidade do pneu, especialmente porque os crescimentos aerodinâmicos, dispositivos e afins estão a colocar cada vez mais pressão sobre o pneu dianteiro.

Por outro lado, menos pressão significa mais aderência. Além disso, os pilotos e as equipas sublinham repetidamente que não podem nem querem arrancar com uma pressão demasiado elevada, porque a temperatura dos pneus e, consequentemente, a pressão do ar no pneu dianteiro aumentam rapidamente no pelotão, o que, por sua vez, aumenta o risco de queda - e o desenrolar da corrida é, naturalmente, quase impossível de prever. Na prática, a implementação deste regulamento revelou-se complicada e a sua introdução foi adiada várias vezes até entrar finalmente em vigor no GP de Silverstone, após a pausa de verão.

Como o sistema era novo e foi introduzido durante uma época em curso, uma falha não resultou na habitual desqualificação por infracções técnicas. Em vez disso, os Comissários Desportivos da FIM MotoGP concordaram com um sistema de penalizações escalonadas para 2023 sob a forma de penalizações de tempo, que foram adicionadas após a corrida:



1ª infração: Advertência

2ª infração: penalização de 3 segundos

3ª infração: penalização de 6 segundos

4ª infração: penalização de 12 segundos

No final da época, os comissários de pista contabilizaram um total de 24 infracções à pressão dos pneus. Quatro pilotos de MotoGP receberam uma penalização de tempo, incluindo Fabio Di Giannantonio, que perdeu a sua posição no pódio em Valência após a cerimónia do pódio.

O que acontecerá em 2024?

A questão da pressão dos pneus será novamente um tema importante na pré-temporada de 2024, uma vez que os avisos já não serão emitidos após a corrida de teste do ano passado e uma desqualificação imediata foi realmente prevista como uma penalidade.

No entanto, o Diretor de Equipa da Red Bull KTM, Francesco Guidotti, deixou claro na apresentação da equipa esta semana que ainda há espaço para negociação nos bastidores no que diz respeito às penalizações: "Temos de nos cingir às regras, já tivemos essa experiência no ano passado e não foi nenhum drama. Neste momento, a penalização é uma desqualificação, é verdade, mas talvez ainda haja espaço de manobra para lidar com esta penalização - se a Michelin e todos os outros conseguirem chegar a acordo sobre uma nova proposta".

Os nossos colegas do crash.net perguntaram a Corrado Cecchinelli, Diretor de Tecnologia da Dorna, promotora do Campeonato do Mundo, sobre a situação atual. "A penalização está a ser discutida, pode ser reduzida e a desqualificação pode ser dispensada. O período da corrida em que o limite mínimo deve ser respeitado também está a ser discutido. Para as corridas de distância completa, poderia ser mais de 50 por cento. Isto porque é possível que a pressão mínima seja mais baixa. Esta decisão cabe ao fornecedor de pneus", referiu-se à Michelin.

Cecchinelli também confirmou que deixará de haver advertências para a primeira infração em 2024. E deu a entender que poderia ser aplicada uma sanção em vez de uma desqualificação: "Não estou envolvido [nesta decisão], mas tanto quanto sei, estão a pensar numa sanção pesada".

Pit Beirer: "Os pneus são um tema muito sensível"

"Claro que o assunto se tornou mais sensível", disse o Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer, quando questionado sobre a questão da pressão dos pneus. "A pressão dos pneus pode ser reduzida um pouco mais, mas depois o novo limite será o novo limite onde as pessoas vão gritar novamente se alguém estiver abaixo dele. É assim que as coisas são nas corridas. Se as regras mudarem numa direção, vamos todos para o limite absoluto outra vez. Mas as regras são as mesmas para todos e as penalizações têm de ser impostas porque, de outra forma, podemos poupar-nos ao limite."

"Para relembrar, travamos em Mugello a 366 km/h, a roda traseira está no ar e movemo-nos com todo o conjunto num pedaço de borracha tão pequeno. Se a Michelin diz que há limites e que está a ficar perigoso, temos de os aceitar", sublinhou Beirer. "Temos de trabalhar com isso, mas é claro que os engenheiros se preocupam com isso, porque o desempenho dos pneus é crucial para todo o conjunto da mota. Inconscientemente, desenvolvemos a mota precisamente para este pneu. Se se usar um pneu diferente, o inferno fica à solta porque já nada funciona. Os pneus são, por isso, uma questão muito sensível para todos nós".

Aviso oficial para a pressão dos pneus em 2023

Maverick Viñales (Aprilia) na corrida de GP em Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) na corrida do GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) na corrida do GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) na corrida do GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) na corrida do GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) na corrida do GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) na corrida do GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) no GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) na corrida do GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) na corrida do GP de Lusail

Jack Miller (KTM) na corrida do GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) numa corrida do GP de Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) no sprint de Valência

Brad Binder (KTM) na corrida do GP de Valência



*= Piloto de substituição

Uma penalização de 3 segundos pela segunda infração foi imposta em 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Buriram

Luca Marini (Ducati) no sprint de Valência

Franco Morbidelli (Yamaha) no sprint de Valência

Fabio Di Giannantonio (Ducati) na corrida do GP de Valência