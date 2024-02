Nadia Padovani (Gresini) : "Un top 5, peut-être plus".

Lorsque le double champion du monde 125 cm3 et fondateur de l'équipe Fausto Gresini est décédé il y a trois ans des suites d'une infection au Covid-19, sa veuve Nadia Padovani n'a pas hésité longtemps et a poursuivi avec détermination le rêve de son mari avec le soutien de leurs fils Lorenzo et Luca ainsi que du directeur commercial Carlo Merlini. Elle s'est alliée à Ducati pour 2022 - et a été la première femme chef d'équipe à remporter une course de MotoGP dès le début du championnat du monde au Qatar avec Enea Bastianini. La "Bestia" a ensuite remporté trois autres victoires au cours de la saison.

L'année précédente, c'est le successeur de Bastianini, Alex Márquez, qui a permis à l'équipe Gresini de se réjouir à deux reprises à Silverstone et à Sepang, du moins sur la nouvelle distance du sprint. De plus, un Fabio Di Giannantonio sensationnel en fin de course a triomphé au GP du Qatar en novembre. Pourtant, l'Italien a dû céder sa place à l'octuple champion du monde Marc Márquez qui, après onze ans, six titres, 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions, a quitté prématurément l'équipe d'usine Repsol-Honda pour prendre un nouveau départ dans l'équipe cliente Gresini sur la Desmosedici GP23 de l'année dernière.

Dans un entretien avec SPEEDWEEK.com, la directrice de l'équipe Nadia Padovani formule l'objectif pour la saison 2024 très attendue avec les frères Márquez.

Nadia, j'ai le sentiment que vous êtes l'équipe des décisions courageuses, comme le souligne notamment l'engagement d'un calibre comme Marc Márquez, dont vous avez attendu la décision jusqu'à tard dans la saison. Es-tu d'accord avec cela ?

Le courage a été immédiat après le décès de mon mari. La décision de prendre en main Gresini Racing et de poursuivre les projets que mon mari avait en tête était déjà très courageuse. Mais à côté du courage, il y a maintenant aussi une grande passion pour poursuivre ces projets.

Tu as raconté que tu n'as vraiment pu réaliser que Marc Márquez allait courir pour vous que lorsqu'il est sorti pour la première fois du box de Gresini à Valence.

Oui, et c'était fantastique de le voir pour la première fois sous mes couleurs.

L'attente du public est énorme. De plus, la saison du championnat du monde débute sous les projecteurs de Doha, où Gresini Racing s'est imposé avec Bastianini et Di Giannantonio au cours des deux dernières années. Dans quel état d'esprit se rend-on au Qatar ?

Nous arrivons au Qatar motivés pour être au moins bien présents. Je ne parle pas de victoire, car Ducati a des pilotes vraiment forts en ce moment. Mais nous avons l'intention de bien faire, peut-être dans le top 10.

Mais pour la suite de la saison, les objectifs sont plus élevés ? Un top 10 semble un peu modeste pour un sextuple champion de MotoGP comme Marc Márquez.

Absolument, oui. Au cours de la saison, lorsqu'il comprendra petit à petit comment utiliser la moto et qu'il développera de meilleures sensations, notre objectif sera certainement d'être dans le top 5 et peut-être même de faire un peu mieux. Nous verrons bien, pour l'instant il est encore trop tôt pour en parler.

Parlons encore brièvement d'Alex Márquez, qui a déjà gagné deux courses de sprint l'année dernière et qui entame sa deuxième année sur la Gresini-Ducati. Que peut-on attendre de lui ?

L'objectif d'Alex est clairement de gagner une course de GP. Nous sommes très heureux des résultats qu'il a obtenus, puisqu'il a fêté des podiums et remporté deux sprints. Notre objectif est clairement de le faire monter sur la plus haute marche du podium lors de la course longue.

Il sera donc intéressant de voir quel Márquez y parviendra le premier ?

Exactement. (Elle sourit).