Nadia Padovani (Gresini): "Top 5, forse di più".

Il team privato Ducati di Gresini Racing è sotto i riflettori in vista della stagione 2024 della MotoGP grazie all'ingaggio di Marc Márquez: il team principal Nadia Padovani in un'intervista.

Quando il due volte campione del mondo della 125 e fondatore del team Fausto Gresini è morto tre anni fa per le gravi conseguenze di un'infezione da Covid-19, la vedova Nadia Padovani non ha esitato a lungo e ha continuato con determinazione il sogno del marito con il sostegno dei figli Lorenzo e Luca e del Direttore Commerciale Carlo Merlini. Si allea con la Ducati per il 2022 e diventa la prima donna team principal a vincere una gara di MotoGP all'apertura del Campionato del Mondo in Qatar con Enea Bastianini. La "Bestia" ha fatto seguire altre tre vittorie nel corso della stagione.

L'anno scorso è stato il successore di Bastianini, Alex Márquez, a regalare alla squadra di Gresini due successi sulla nuova distanza sprint a Silverstone e Sepang. Inoltre, un Fabio Di Giannantonio clamorosamente forte ha trionfato nel GP del Qatar a novembre. Tuttavia, l'italiano ha dovuto lasciare il posto a nientemeno che l'otto volte campione del mondo Marc Márquez, che ha lasciato in anticipo il team Repsol Honda works dopo undici anni, sei titoli, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position per ricominciare con il team clienti Gresini sulla Desmosedici GP23 dello scorso anno.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, la Team Principal Nadia Padovani formula gli obiettivi per l'attesa stagione 2024 con i fratelli Márquez.

Nadia, ho l'impressione che voi siate la squadra delle decisioni coraggiose, come sottolineato non da ultimo dall'ingaggio di un pilota di calibro come Marc Márquez, per il quale avete aspettato fino a stagione inoltrata. È d'accordo?

Il coraggio c'è stato subito, quando mio marito è morto. La decisione di rilevare la Gresini Racing e di portare avanti i progetti che mio marito aveva in mente è stata molto coraggiosa. Oltre al coraggio, ora c'è anche una grande passione nel portare avanti questi progetti.

Lei ha detto di aver capito che Marc Márquez stava correndo per voi solo quando è uscito dai box Gresini per la prima volta a Valencia.

Sì, ed è stato fantastico vederlo finalmente con i miei colori per la prima volta.

Le aspettative del pubblico sono enormi. Inoltre, la stagione del Campionato del Mondo inizia sotto i riflettori di Doha, dove Gresini Racing ha vinto con Bastianini e Di Giannantonio negli ultimi due anni. Come vi sentite in Qatar?

Veniamo in Qatar motivati a fare almeno un buon risultato. Non parlo di vincere, perché la Ducati ha piloti molto forti al momento. Ma puntiamo a fare bene, magari nella top 10".

Ma punta a qualcosa di più per il resto della stagione? La top 10 sembra un po' modesta per un sei volte campione di MotoGP come Marc Márquez.

Assolutamente sì. Man mano che la stagione procede e che lui capisce come usare la moto e costruisce un feeling sempre migliore, il nostro obiettivo è sicuramente quello di arrivare tra i primi cinque e magari ottenere qualcosa di più. Vedremo, al momento è ancora presto per parlarne.

Parliamo brevemente di Alex Márquez, che l'anno scorso ha vinto due gare in volata e sta entrando nel suo secondo anno in sella alla Ducati di Gresini. Cosa vi aspettate da lui?

L'obiettivo di Alex è chiaramente quello di vincere una gara di GP. Siamo molto contenti dei risultati che ha ottenuto, ha festeggiato il podio e ha vinto due sprint. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di farlo salire sul gradino più alto del podio anche nella gara lunga.

Quindi sarà emozionante vedere quale Márquez ci riuscirà per primo...

Esattamente. (Sorride.)