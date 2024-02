Nadia Padovani (Gresini): "Top 5 - talvez mais"

A equipa privada Ducati da Gresini Racing está no centro das atenções no período que antecede a época de MotoGP de 2024, graças à contratação de Marc Márquez: Nadia Padovani, Directora da Equipa, numa entrevista.

Quando o bicampeão mundial de 125cc e fundador da equipa, Fausto Gresini, morreu há três anos devido às graves consequências de uma infeção por Covid-19, a sua viúva Nadia Padovani não hesitou durante muito tempo e continuou resolutamente o sonho do marido com o apoio dos seus filhos Lorenzo e Luca e do Diretor Comercial Carlo Merlini. Aliou-se à Ducati para 2022 e tornou-se a primeira mulher a vencer uma corrida de MotoGP na abertura do Campeonato do Mundo no Qatar, com Enea Bastianini. A "Bestia" seguiu-se a isto com mais três vitórias ao longo da época.

No ano passado, foi o sucessor de Bastianini, Alex Márquez, que pelo menos deu à equipa da Gresini duas vitórias na nova distância de sprint em Silverstone e Sepang. Além disso, um Fabio Di Giannantonio sensacionalmente forte triunfou no GP do Qatar em novembro. No entanto, o italiano teve de dar lugar a nada mais nada menos que o octacampeão do mundo Marc Márquez, que deixou a equipa de trabalho Repsol Honda mais cedo após onze anos, seis títulos, 59 vitórias, 101 pódios e 64 pole positions para começar de novo com a equipa cliente Gresini na Desmosedici GP23 do ano passado.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, a Chefe de Equipa Nadia Padovani formula os objectivos para a tão aguardada temporada de 2024 com os irmãos Márquez.

Nadia, tenho a sensação de que é a equipa das decisões arrojadas, como sublinhado pela contratação de um piloto de calibre como Marc Márquez, cuja decisão esperou até ao final da época para tomar. Concorda com isso?

A coragem surgiu logo quando o meu marido faleceu. A decisão de assumir a Gresini Racing e continuar os projectos que o meu marido tinha em mente foi muito corajosa. Para além da coragem, existe agora também uma grande paixão por continuar estes projectos.

Disse que só se apercebeu que o Marc Márquez estava a correr para si quando ele saiu das boxes da Gresini pela primeira vez em Valência.

Sim, e foi fantástico vê-lo finalmente com as minhas cores pela primeira vez.

As expectativas do público são enormes. Além disso, a época do Campeonato do Mundo começa sob as luzes de Doha, onde a Gresini Racing foi vitoriosa com Bastianini e Di Giannantonio nos últimos dois anos. Como é que se sentem ao chegar ao Qatar?

Vamos para o Qatar motivados para, pelo menos, fazer um bom resultado. Não estou a falar de ganhar, porque a Ducati tem pilotos muito fortes neste momento. Mas o nosso objetivo é ter um bom desempenho - talvez entre os 10 primeiros.

Mas tem objectivos mais altos para o resto da época? O top 10 parece um pouco modesto para um seis vezes campeão de MotoGP como Marc Márquez.

Sem dúvida, sim. À medida que a época avança e ele vai compreendendo como usar a moto e vai adquirindo uma sensação cada vez melhor, o nosso objetivo é definitivamente estar entre os cinco primeiros e talvez conseguir um pouco mais. Veremos, de momento ainda é cedo para falar sobre isso.

Vamos falar um pouco sobre Alex Márquez, que venceu duas corridas de sprint no ano passado e está a entrar no seu segundo ano com a Gresini Ducati. O que é que se pode esperar dele?

O objetivo do Alex é claramente ganhar uma corrida de GP. Estamos muito contentes com os resultados que ele tem conseguido, ele já festejou o pódio e ganhou duas corridas de sprint. O nosso objetivo é claramente colocá-lo no degrau mais alto do pódio também na corrida longa.

Por isso, vai ser emocionante ver qual é o primeiro Márquez a ser bem sucedido...

Exatamente. (Ela sorri.)