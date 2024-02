Test: lo que ocurre entre bastidores

El cargamento que partió de Munderfing hacia Malasia en enero pesaba 15 toneladas. A bordo: las flamantes RC16, vintage 2024, además de -literalmente- toneladas de piezas para pruebas. La mayoría de ellas se evaluaron durante el test de Sepang, mientras que una proporción menor ya está de camino a Europa. Sebastian Risse, Jefe de Tecnología de Red Bull KTM Factory Racing, explica: "El primer test de la temporada tiene el propósito de no tener que pasar por las variantes A a Z en el segundo test, sino poder concentrarnos en analizar la variante A o B en su lugar. En la primera prueba ponemos las cosas en orden. Sobre todo en el aspecto aerodinámico, ya hemos identificado a nuestros favoritos en Sepang". Sólo había unas pocas piezas que aún no estaban disponibles para el primer test de pretemporada. Ahora llegarán directamente a Qatar. Y algunas piezas se podrán retocar in situ.

Lo que casi nunca ocurre es que los componentes se envíen directamente de ida y vuelta entre la fábrica y la pista de pruebas, aunque esto fuera factible gracias al socio logístico DHL. El motivo: "Si algo se queda atascado en la aduana, se complicaría el trabajo". En casos especialmente urgentes, el personal de KTM transporta piezas sueltas en equipaje de mano hasta el circuito para la segunda prueba de la temporada. Risse: "Por supuesto, también hay que pasar por la aduana, pero entonces al menos se hace in situ".

Reconstrucción

Tras el test de Sepang, todo el material que se había clasificado para una segunda ronda en el test de Qatar se volvió a embalar en nuevos contenedores. El transporte a través de cinco husos horarios hasta Qatar corrió a cargo de DORNA. Cuando el equipo llega a la pista esta mañana, las motos y el equipo ya están esperando en el edificio de boxes. Hay dos días de preparación antes de la prueba, igual que antes de las carreras. Se tarda medio día en preparar el box, y por la tarde se elabora el programa para los próximos días. Al mismo tiempo, las motos se desmontan y se limpian antes de volver a montarse al día siguiente. Los pilotos también llegan como muy tarde a esa hora, a no ser que se les haya pedido que acudan antes para actividades de marketing. En la prueba de Qatar, por ejemplo, se trata de la sesión fotográfica oficial del MotoGP.

Sólo hay 10 días entre Sepang y Qatar: no hay tiempo suficiente para realizar cambios profundos en las motos. No hay tiempo suficiente para todo lo que tiene que ser diseñado, fabricado y posiblemente también probado por el equipo de desarrollo antes de que llegue al equipo de carreras. Lo que sí se puede hacer, sin embargo, es modificar piezas, recombinarlas o probar una variante que ya se ha producido pero que no se ha probado. Sebastian Risse: "Siempre tienes algunas direcciones en mente por si la tendencia en la pista apunta en un sentido u otro".

El 95% de todas las innovaciones ya estaban en la moto en Sepang, el último 5%, que aún no estaba listo, se transportó por separado a Doha con tiempo suficiente. Los cambios en la electrónica no se ven afectados por ningún problema aduanero o de transporte. En cuanto se ha programado una idea, se pulsa el botón y el software reescrito está en la moto. Algunos de estos cambios se han preparado en los últimos días. Recordemos: Jack Miller se quejó hacia el final de la prueba de que la KTM tendía a calzarse en la parte trasera, "al borde de un highsider".

Las actualizaciones de software se escriben en casa, en la fábrica, se comparten a través de plataformas como SharePoint y se instalan in situ en los boxes.

¿Cuál es el programa específico de la segunda prueba de pretemporada, los días 19 y 20 de febrero? Risse menciona las siguientes prioridades: probar piezas que no tuvieron prioridad en Sepang, es decir, las que no tienen que ser homologadas. Además, probar con varios pilotos piezas que hasta ahora sólo ha probado uno. Luego, probar piezas que no se podían probar en absoluto debido al apretado calendario y a la limitación de neumáticos. Y, por último, esas "cuatro o cinco" innovaciones que sólo se ultimaron para el test de Qatar y que se llevaron directamente de Austria al desierto. "Siempre tenemos más cosas in situ de las que podemos probar", afirma Sebastian Risse, describiendo el dilema de los técnicos en busca de la última décima de segundo.