Test : ce qui se passe en coulisses

15 tonnes, c'est le poids de la cargaison qui a quitté Munderfing en janvier pour la Malaisie. A bord : la toute nouvelle RC16, millésime 2024, plus - littéralement - des tonnes de pièces à tester. La majeure partie de ces pièces a été évaluée lors des tests de Sepang, une petite partie est déjà sur le chemin du retour vers l'Europe. Sebastian Risse, responsable technique chez Red Bull KTM Factory Racing, explique : "Le premier test de la saison a pour but de ne plus devoir passer par les variantes A à Z lors du deuxième test, mais de pouvoir se concentrer sur l'analyse de la variante A ou B. Lors du premier test, nous faisons le tri. C'est justement du côté de l'aérodynamique que nous avons déjà découvert nos favoris à Sepang". Il n'y avait que quelques pièces qui n'étaient pas encore disponibles pour le premier test de pré-saison. Elles arrivent maintenant directement au Qatar. Et quelques rares pièces peuvent être retravaillées sur place.

Ce qui n'arrive pratiquement jamais, c'est d'envoyer des composants directement entre l'usine et la piste d'essai, même si cela était faisable grâce au partenaire logistique DHL. La raison : "Si quelque chose devait rester bloqué à la douane, cela nous mettrait des bâtons dans les roues". Dans les cas particulièrement urgents, les pièces détachées seront donc effectivement transportées par le personnel de KTM en bagage à main sur le circuit pour le deuxième test de la saison. Risse : "Bien sûr, tu dois aussi passer la douane avec ça, mais au moins, c'est réglé sur place".

Reconstruction

Après le test de Sepang, tout le matériel qui s'était qualifié pour un deuxième tour lors du test du Qatar a été reconditionné dans de nouveaux conteneurs. Le transport sur cinq fuseaux horaires jusqu'au Qatar a été assuré par DORNA. Lorsque l'équipe arrive ce matin sur le circuit, les motos et l'équipement l'attendent déjà dans le bâtiment des stands. Avant le test, il y a - comme plus tard avant les courses - deux jours de réglages. Le montage du box dure une demi-journée, l'après-midi est consacré à l'élaboration du plan de déroulement des jours à venir. Parallèlement, les motos sont démontées et nettoyées avant d'être réassemblées le lendemain. C'est au plus tard à ce moment-là que les pilotes arrivent, s'ils ne sont pas convoqués plus tôt sur place pour des activités de marketing. Lors du test du Qatar, il s'agit par exemple de la séance photo officielle pour le MotoGP.

Il n'y a que dix jours entre Sepang et le Qatar : trop peu pour apporter des modifications profondes aux motos. Il n'y a pas assez de temps pour tout ce qui doit être dessiné, fabriqué et éventuellement testé par l'équipe de développement avant d'être transmis à l'équipe de course. Ce que l'on peut faire, c'est modifier des pièces, les combiner différemment ou essayer une variante qui a déjà été produite, mais qui n'a pas été testée. Sebastian Risse : "On a toujours quelques pistes en tête, au cas où la tendance sur la piste irait dans un sens ou dans l'autre".

95 pour cent de toutes les nouveautés étaient déjà sur la moto à Sepang, les 5 derniers pour cent qui n'étaient pas encore prêts ont été acheminés séparément et à temps à Doha. Les modifications dans le domaine de l'électronique ne sont pas affectées par les problèmes de douane ou de transport. Dès qu'une idée est programmée, on appuie sur le bouton et le logiciel réécrit est sur le vélo. Certaines de ces modifications ont été préparées ces derniers jours. On se souvient que Jack Miller s'était plaint vers la fin du test que la KTM avait tendance à se caler à l'arrière, "à la limite du highsider".

Les mises à jour logicielles sont écrites à l'usine, partagées via des plateformes comme SharePoint et appliquées sur place dans le box.

Quel est le programme concret pour le deuxième test de pré-saison des 19 et 20 février ? Risse mentionne les priorités suivantes : tester les pièces qui n'étaient pas encore prioritaires à Sepang, c'est-à-dire celles qui ne doivent pas être homologuées. Ensuite, tester avec plusieurs pilotes des pièces qui n'ont été essayées que par un seul d'entre eux jusqu'à présent. Ensuite, les essais de pièces qui n'ont pas pu être essayées jusqu'à présent en raison du calendrier serré et des pneus contingentés. Et enfin, les "quatre, cinq" nouveautés qui n'ont été prêtes que pour les tests du Qatar et qui sont directement acheminées d'Autriche dans le désert. "Nous avons toujours plus de choses sur place que nous ne pouvons en essayer", explique Sebastian Risse pour décrire le dilemme des techniciens à la recherche des derniers dixièmes de seconde.