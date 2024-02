Test: cosa succede dietro le quinte

Il carico che ha lasciato Munderfing per la Malesia a gennaio pesava 15 tonnellate. A bordo c'erano le nuovissime RC16 dell'annata 2024 e, letteralmente, tonnellate di pezzi di ricambio per i test. La maggior parte di questi è stata valutata durante i test di Sepang, mentre una parte minore è già in viaggio verso l'Europa. Sebastian Risse, responsabile della tecnologia del Red Bull KTM Factory Racing, spiega: "Il primo test della stagione ha lo scopo di non dover analizzare le varianti dalla A alla Z nel secondo test, ma di potersi concentrare sull'analisi della variante A o B. Nel primo test, risolviamo le cose. In particolare, per quanto riguarda l'aerodinamica, abbiamo già individuato i nostri preferiti a Sepang". Solo alcune parti non erano ancora disponibili per il primo test pre-stagionale. Ora arriveranno direttamente in Qatar. E alcune parti possono essere rielaborate in loco.

Non accade quasi mai che i componenti vengano spediti direttamente tra la fabbrica e la pista di prova, anche se ciò è possibile grazie al partner logistico DHL. Il motivo: "Se qualcosa dovesse rimanere bloccato in dogana, sarebbe un guaio". In casi particolarmente urgenti, i singoli pezzi vengono trasportati in pista nel bagaglio a mano dal personale KTM per il secondo test della stagione. Risse: "Naturalmente bisogna anche passare la dogana, ma almeno si fa sul posto".

Ricostruzione

Dopo il test di Sepang, tutto il materiale che si era qualificato per la seconda prova in Qatar è stato reimballato in nuovi container. Il trasporto in Qatar, attraverso cinque fusi orari, è stato effettuato da DORNA. Quando l'equipaggio arriva in pista questa mattina, le moto e le attrezzature sono già in attesa nell'edificio dei box. Ci sono due giorni di allestimento prima del test, proprio come in seguito prima delle gare. Ci vuole mezza giornata per allestire il box e nel pomeriggio viene stilato il programma dei giorni successivi. Allo stesso tempo, le moto vengono smontate e pulite prima di essere rimontate il giorno successivo. Anche i piloti arrivano al più tardi a quest'ora, a meno che non sia stato loro ordinato di recarsi sul posto prima per attività di marketing. Il test del Qatar, ad esempio, è il servizio fotografico ufficiale della MotoGP.

Tra Sepang e il Qatar ci sono solo 10 giorni: non c'è abbastanza tempo per modifiche radicali alle moto. Non c'è abbastanza tempo per tutto ciò che deve essere progettato, prodotto e possibilmente anche testato dal team di sviluppo prima di arrivare alla squadra corse. Quello che si può fare, però, è modificare i pezzi, ricombinarli o provare una variante che è già stata prodotta ma non testata. Sebastian Risse: "Si hanno sempre in mente alcune direzioni, nel caso in cui la tendenza in pista punti in una direzione o nell'altra".

Il 95% di tutte le innovazioni era già sulla moto a Sepang, mentre l'ultimo 5%, che non era ancora pronto, è stato trasportato separatamente a Doha in tempo utile. Le modifiche all'elettronica non sono influenzate da problemi doganali o di trasporto. Non appena un'idea è stata programmata, si preme il pulsante e il software riscritto è sulla moto. Alcune di queste modifiche sono state preparate negli ultimi giorni. Ricordiamo: Jack Miller si è lamentato, verso la fine del test, che la KTM tendeva a incunearsi nella parte posteriore, "al limite di un highsider".

Gli aggiornamenti del software vengono scritti in fabbrica, condivisi tramite piattaforme come SharePoint e installati in loco nei box.

Qual è il programma specifico del secondo test pre-stagionale del 19 e 20 febbraio? Risse indica le seguenti priorità: testare le parti che non avevano la priorità a Sepang, cioè quelle che non devono essere omologate. Inoltre, testare con più piloti parti che finora solo uno ha provato. Poi, il collaudo di parti che non potevano essere provate affatto a causa dei tempi stretti e degli pneumatici limitati. E infine, quelle "quattro o cinque" innovazioni che sono state finalizzate solo per il test del Qatar e che sono state trasportate direttamente dall'Austria al deserto. "Abbiamo sempre più cose in loco di quante ne possiamo testare", dice Sebastian Risse, descrivendo il dilemma dei tecnici alla ricerca dell'ultimo decimo di secondo.