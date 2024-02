Teste: O que acontece nos bastidores

A carga que partiu de Munderfing para a Malásia em janeiro pesava 15 toneladas. A bordo: os novíssimos RC16, da coleção 2024, mais - literalmente - toneladas de peças para testes. A maioria destas peças foi avaliada durante o teste de Sepang, enquanto uma pequena parte já está a caminho da Europa. Sebastian Risse, Diretor de Tecnologia da Red Bull KTM Factory Racing, explica: "O primeiro teste da época tem como objetivo não ter de passar pelas variantes de A a Z no segundo teste, mas sim poder concentrarmo-nos na análise da variante A ou B. No primeiro teste, resolvemos as coisas. No que diz respeito à aerodinâmica, em particular, já identificámos os nossos favoritos em Sepang". Foram poucas as peças que ainda não estavam disponíveis para o primeiro teste de pré-temporada. Agora, elas virão diretamente para o Qatar. E algumas peças podem ser retrabalhadas no local.

O que quase nunca acontece é o envio direto de componentes entre a fábrica e a pista de testes, mesmo que isso fosse possível graças ao parceiro logístico DHL. A razão para tal: "Se alguma coisa ficar retida na alfândega, isso seria um obstáculo." Em casos particularmente urgentes, as peças individuais são efetivamente transportadas para a pista em bagagem de mão pelo pessoal da KTM para o segundo teste da época. Risse: "Claro que também é preciso passar pela alfândega, mas pelo menos é feito no local."

Reconstrução

Após o teste de Sepang, todo o material que se qualificou para uma segunda ronda no teste do Qatar foi reembalado em novos contentores. O transporte através de cinco fusos horários até ao Qatar foi efectuado pela DORNA. Quando a equipa chega à pista esta manhã, as motos e o equipamento já estão à espera no edifício das boxes. Há dois dias de preparação antes do teste - tal como mais tarde, antes das corridas. Demora meio dia a preparar a box e o programa para os dias seguintes é elaborado durante a tarde. Ao mesmo tempo, as motas são desmontadas e limpas antes de serem novamente montadas no dia seguinte. Os pilotos também chegam, o mais tardar, a esta hora, a menos que tenham sido mandados para o local mais cedo para actividades de marketing. No teste do Qatar, por exemplo, esta é a sessão fotográfica oficial do MotoGP.

Há apenas 10 dias entre Sepang e o Qatar: não há tempo suficiente para mudanças de longo alcance nas motas. Não há tempo suficiente para tudo o que precisa de ser concebido, fabricado e possivelmente também testado pela equipa de desenvolvimento antes de chegar à equipa de corrida. O que se pode fazer, no entanto, é modificar peças, recombiná-las ou experimentar uma variante que já tenha sido produzida mas não testada. Sebastian Risse: "Temos sempre algumas direcções em mente, caso a tendência na pista aponte numa direção ou noutra."

95 por cento de todas as inovações já estavam na mota em Sepang, os últimos 5 por cento, que ainda não estavam prontos, foram transportados separadamente para Doha em tempo útil. As alterações na eletrónica não são afectadas por quaisquer problemas alfandegários ou de transporte. Assim que uma ideia é programada, o botão é premido e o software reescrito está na mota. Algumas destas alterações foram preparadas nos últimos dias. Recordamos: Jack Miller queixou-se, no final do teste, de que a KTM tinha tendência para se afastar na traseira, "à beira de um highsider".

As actualizações de software são escritas em casa, na fábrica, partilhadas através de plataformas como o SharePoint e instaladas no local, nas boxes.

Qual é o programa específico para o segundo teste de pré-temporada, a 19 e 20 de fevereiro? Risse aponta as seguintes prioridades: testar as peças que não tiveram prioridade em Sepang, ou seja, as que não têm de ser homologadas. Para além disso, testar peças com vários pilotos que apenas um tenha experimentado até agora. Depois, testar peças que não podiam ser testadas de todo devido ao calendário apertado e aos pneus limitados. E, finalmente, aquelas "quatro ou cinco" inovações que só foram finalizadas para o teste do Qatar e que foram levadas diretamente da Áustria para o deserto. "Temos sempre mais coisas no local do que aquelas que podemos testar", diz Sebastian Risse, descrevendo o dilema dos técnicos em busca do último décimo de segundo.