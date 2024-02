Pecco Bagnaia sobre Marc Márquez: "Sigue en el estilo Honda"

Con Marc Márquez, la armada Ducati tiene un destacado recién llegado para 2024, quien, como seis veces campeón de MotoGP en la temporada anterior, es naturalmente un foco de atención particular, aunque pilote una GP23 del año pasado en el equipo privado Gresini Racing Team.

Las expectativas del público son enormes, y el propio novato de Ducati no se cansa de subrayar que después de once temporadas sobre la Honda RC213V, todavía necesita más tiempo para entender realmente su nueva máquina y adaptar su estilo de pilotaje en consecuencia.

Así lo confirma también el piloto oficial de Ducati Pecco Bagnaia, al que naturalmente se le preguntó por su nuevo compañero de marca en el test de Sepang: "He visto a Marc en la pista y me he dado cuenta de que sigue pilotando muy al estilo Honda, pero eso también es normal porque lleva más de diez años con la moto. Pero creo que ya ha progresado", ha explicado el vigente campeón.

Ahora motogp. com ha publicado un breve vídeo que muestra un intercambio directo entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Una cámara captó una interesante conversación entre ambos, que mantuvieron en italiano, mientras esperaban en el Media Centre del Circuito Internacional de Sepang para poder celebrar su habitual rueda de prensa.

Pecco: "¿Cómo va todo? Difícil, ¿verdad? La moto es diferente, y te he visto cuando iba detrás de ti, sigues pilotándola como una Honda."



Marc: "Sí, todavía tengo que entenderlo. En ese momento llevaba 22 vueltas con los neumáticos".



Pecco: "Sí, eso se notaba".



Marc: "Pero sí, en la única vuelta rápida todavía tengo que entender cómo hacerlo. Con la Honda, entras en la curva y aceleras muy pronto. Con esta moto es diferente".



Pecco: "Sí, porque esta moto no gira así".



Marc: "Sí, todavía tengo que entenderlo. Es más fácil en términos de ritmo de carrera".



Pecco: "Sí, porque al final la moto es muy estable, quizá un poco más pesada, pero estable."



Marc: "Más pesada no, no tengo esa sensación".



Pecco: "Cuando miro la Honda, tengo la impresión de que es más rápida en los cambios de dirección."



Marc: "No con el paquete aerodinámico más grande, el último".