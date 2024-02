Pecco Bagnaia à propos de Marc Márquez : "encore dans le style Honda".

Avec Marc Márquez, l'armada Ducati pour 2024 s'est enrichie d'un nouveau membre éminent qui, en tant que sextuple champion de MotoGP à l'intersaison, est naturellement particulièrement sous les feux de la rampe, même s'il pilote une GP23 de l'année dernière au sein de l'équipe privée Gresini Racing.

Les attentes du public sont énormes, le nouveau venu chez Ducati lui-même ne se lasse pas de souligner qu'après onze saisons passées sur la Honda RC213V, il a encore besoin de plus de temps pour vraiment comprendre son nouvel outil de travail et adapter son style de pilotage en conséquence.

C'est ce qu'a confirmé le pilote officiel Ducati Pecco Bagnaia, qui a naturellement été interrogé sur son nouveau collègue de marque lors du test de Sepang : "J'ai vu Marc sur la piste et j'ai remarqué qu'il avait encore un style très Honda, mais c'est normal, car il a piloté cette moto pendant plus de dix ans. Mais je pense qu'il a déjà fait des progrès", a expliqué le champion en titre.

motogp.com a maintenant publié une courte vidéo montrant un échange direct entre Pecco Bagnaia et Marc Márquez. Une caméra a capturé une conversation intéressante entre les deux hommes, en italien, alors qu'ils attendaient au Media Centre du Circuit International de Sepang de pouvoir tenir leur habituel point presse.

Pecco : "Comment ça se passe ? Difficile, n'est-ce pas ? La moto est différente - et je t'ai vu quand j'étais derrière toi, tu la conduis encore comme une Honda".



Marc : "Oui, je dois encore comprendre. A ce moment-là, j'avais 22 tours de pneus".



Pecco : "Oui, ça se voyait".



Marc : "Mais oui, sur ce seul tour rapide, je dois encore comprendre comment faire. Avec la Honda, tu braques dans le virage et tu accélères très tôt. Avec cette moto, c'est différent".



Pecco : "Oui, parce que cette moto ne se laisse pas tourner comme ça".



Marc : "Oui, je dois encore comprendre cela. En ce qui concerne le rythme de la course, c'est plus facile".



Pecco : "Oui, parce que la moto est finalement très stable - peut-être un peu plus lourde, mais stable".



Marc : "Pas plus lourd, non, je n'ai pas ce sentiment".



Pecco : "En regardant la Honda, j'ai eu l'impression qu'elle était plus rapide dans les changements de direction".



Marc : "Plus avec le package aéro plus grand, le dernier".