Pecco Bagnaia su Marc Márquez: "Ancora in stile Honda".

Con Marc Márquez, l'armata Ducati ha un nuovo arrivato di spicco per il 2024 che, in quanto sei volte campione MotoGP nella stagione precedente, è naturalmente oggetto di particolare attenzione, anche se guida una GP23 dello scorso anno nel team privato Gresini Racing.

Le aspettative del pubblico sono enormi e lo stesso debuttante Ducati non si stanca di sottolineare che, dopo undici stagioni in sella alla Honda RC213V, ha ancora bisogno di tempo per capire davvero la sua nuova moto e adattare di conseguenza il suo stile di guida.

Lo ha confermato anche il pilota ufficiale Ducati Pecco Bagnaia, al quale è stato chiesto di parlare del suo nuovo collega di marca durante i test di Sepang: "Ho visto Marc in pista e ho notato che sta guidando ancora molto nello stile Honda, ma questo è normale perché guida la moto da più di dieci anni. Ma credo che abbia già fatto dei progressi", ha spiegato il campione in carica.

Ora motogp. com ha pubblicato un breve video che mostra uno scambio diretto tra Pecco Bagnaia e Marc Márquez. Una telecamera ha ripreso un'interessante conversazione tra i due, che hanno parlato in italiano, mentre aspettavano nel Media Centre del Sepang International Circuit di poter tenere il consueto incontro con la stampa.

Pecco: "Come va? Difficile, vero? La moto è diversa - e ti ho visto quando ero dietro di te, la guidi ancora come una Honda".



Marc: "Sì, devo ancora capirla. In quel momento avevo 22 giri con le gomme".



Pecco: "Sì, si vedeva".



Marc: "Ma sì, nell'unico giro veloce devo ancora capire come fare. Con la Honda si entra in curva e si accelera molto presto. Con questa moto è diverso".



Pecco: "Sì, perché questa moto non gira così".



Marc: "Sì, devo ancora capirlo. È più facile in termini di ritmo di gara".



Pecco: "Sì, perché la moto è molto stabile, forse un po' più pesante, ma stabile".



Marc: "Non più pesante, no, non ho questa sensazione".



Pecco: "Guardando la Honda, ho avuto l'impressione che fosse più veloce nei cambi di direzione".



Marc: "Non con il pacchetto aerodinamico più grande, l'ultimo".