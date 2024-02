Pecco Bagnaia sobre Marc Márquez: "Ainda ao estilo Honda

Quão bem e, acima de tudo, quão rapidamente Marc Márquez se pode adaptar à Ducati? Esta questão não está apenas na mente dos fãs de MotoGP. Pecco Bagnaia também teve uma conversa interessante com o seu novo colega de marca.

Com Marc Márquez, a armada da Ducati tem um novato proeminente para 2024, que, como hexacampeão de MotoGP na época anterior, é naturalmente um foco particular de atenção, apesar de pilotar uma GP23 do ano passado na equipa privada Gresini Racing Team.

As expectativas do público são enormes e o próprio estreante da Ducati não se cansa de sublinhar que, após onze épocas com a Honda RC213V, ainda precisa de mais tempo para compreender realmente a sua nova máquina e adaptar o seu estilo de pilotagem em conformidade.

Isto também foi confirmado pelo piloto de fábrica da Ducati, Pecco Bagnaia, que foi naturalmente questionado sobre o seu novo colega de marca no teste de Sepang: "Vi o Marc na pista e reparei que ele ainda está a rodar muito ao estilo da Honda, mas isso também é normal porque ele pilota a moto há mais de dez anos. Mas acho que ele já fez progressos", explicou o atual campeão.

Agora, o motogp. com publicou um pequeno vídeo que mostra uma troca direta entre Pecco Bagnaia e Marc Márquez. Uma câmara captou uma interessante conversa entre os dois, que tiveram em italiano, enquanto esperavam no Centro de Imprensa do Circuito Internacional de Sepang para poderem realizar a habitual ronda de imprensa.

Pecco: "Como está a correr? Difícil, não é? A moto é diferente - e eu vi-te quando estava atrás de ti, continuas a pilotá-la como uma Honda."



Marc: "Sim, ainda tenho de a perceber. Naquele momento eu tinha 22 voltas nos pneus."



Pecco: "Sim, deu para ver isso."



Marc: "Mas sim, na única volta rápida ainda tenho de perceber como o fazer. Com a Honda, viras para a curva e aceleras muito cedo. É diferente com esta mota."



Pecco: "Sim, porque esta mota não faz curvas assim."



Marc: "Sim, ainda tenho de perceber isso. É mais fácil em termos de ritmo de corrida."



Pecco: "Sim, porque a mota é muito estável - talvez um pouco mais pesada, mas estável."



Marc: "Não é mais pesada, não, não tenho essa sensação."



Pecco: "Quando olho para a Honda, tenho a impressão de que é mais rápida nas mudanças de direção."



Marc: "Não com o pacote aerodinâmico maior, o último."