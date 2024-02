¡Grandes regalos en tres semanas!

Mientras en este país se barrían las últimas agujas de pino y los adornos navideños habían desaparecido de nuevo en el sótano, a 10.000 kilómetros de distancia la élite del MotoGP sudaba la gota gorda mientras se preparaba para su año de trabajo 2024. Los pilotos probadores de todas las fábricas y el debutante Pedro Acosta ya habían marcado la seriedad de la nueva campaña con un lápiz borrador Michelin durante el shake-down. Lo espectacular que se ha formado la parrilla de MotoGP para la nueva temporada queda claro cuando los pilotos titulares se ponen a los mandos de sus máquinas aero-maravilla de cuatro cilindros. En el circuito de más cinco kilómetros de Sepang, casi todos los atletas se han reunido a menos de un segundo de diferencia en la primera reunión de clase del año. El más pobre, el subcampeón Jorge Martín, se deslizó en el rango de 1:57 prácticamente desde parado. El "récord de vuelta de todos los tiempos" fue atomizado por cuatro corredores en la segunda jornada. Pero eso no es todo: al final de la primera gran sesión de pruebas, la punta de lanza de Ducati también se coló en la franja de 1:56 min, que se creía imposible. Con el campeón Bagnaia a la cabeza, seguido de otras tres máquinas de Bolonia, Ducati no dejó ninguna duda sobre la preparación de la marca número 1, al menos en Asia.

Sin embargo, el hecho de que el subcampeonato de constructores no fuera una casualidad queda demostrado por lo que pareció la participación más dinámica de los austriacos en MotoGP. Brad Binder, en particular, que es conocido por aparecer de forma fiable en la parte delantera cuando realmente cuenta, ya hizo sentir su presencia en Malasia. Como todos los pilotos de la KTM RC16, el sudafricano goza del total respaldo de la fábrica y está listo para afrontar otro festival Ducati con más vigor que nunca. Completamente liberado, porque no tiene antecedentes en MotoGP, el recién llegado Pedro Acosta se mostró más que seguro de sí mismo al rodar por el circuito. El Campeón del Mundo de Moto2 se comportó de forma más que profesional y arrancó décimas del cielo en prácticamente todas las sesiones. ¿Acosta como el nuevo superhéroe con una brillante mezcla de codicia y compostura? Todo apunta a ello.

Hablando de hambre. Marc Márquez vuelve a sonreír y a pesar de un inicio de test en Sepang muy desigual desde el punto de vista técnico, el recién llegado del Gresini-Ducati se encuentra en la mitad superior de la tabla de tiempos tras la primera salida a pista. El hecho de que el ex dominador de MotoGP dejara que su hermano Alex tomara la delantera también parece tener razones tácticas. Ser bueno con la música es importante, pero Marc Márquez es lo suficientemente listo y no repartirá los mayores regalos sorpresa antes de Nochebuena en Qatar.

¿Y Honda? Los héroes Johan Zarco y Luca Marini, trasplantados de urgencia al ala grande, actúan sin miedo e indican que el desarrollo de carreras en el mayor fabricante de motos del mundo ha vuelto a encontrar las palancas. El aspecto recién estrenado del equipo oficial HRC subraya: ¡Miramos hacia delante y ya no hablamos del ayer!

El hecho de que Fabio Quartararo, el líder de Yamaha, siga pilotando brillantemente en febrero de 2024 dice poco sobre el estado de desarrollo de la última etapa de la M1 Evo. Después de todo, el ex campeón del mundo tenía a su nuevo compañero de equipo Alex Rins, también muy bien valorado, siempre bajo control y - lo que es aún más importante - la actual M1 corría en las rectas como Papá Noel en éxtasis.

El tercer equipo europeo también está por concretar. Aprilia ha tenido que reorganizarse durante el invierno y la formación del equipo Trackhouse está en pleno apogeo. Cuando hace poco se presentó la maniobra de acoplamiento de Davide Brivio como director general del equipo, no pocos en el paddock reaccionaron con euforia. Sin embargo, el hecho de que Raúl Fernández, el único piloto que se cayó en el test de Sepang, fuera un Aprilia del Trackhouse Racing, retrasará un poco el ascenso del nuevo equipo a la cima.

Una cosa es segura tras el primer rifirrafe de pruebas: nadie se quedará atrás en 2024, ni siquiera el chófer del GASGAS-Factory Racing, Augusto Fernández, que terminó último entre los pilotos titulares, a dos segundos. Sólo hay una palabra en su lista de deseos para Qatar: confianza.

Incluso sin analizar más a fondo las centésimas, es igual de cierto que las celebraciones de MotoGP de la próxima temporada prometen aún más oropeles para la comunidad de espectadores. El 9 de marzo sabremos cuántos regalos se llevarán Bagnaia, Márquez, Martín, Binder y demás.