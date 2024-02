Une grande fête dans trois semaines !

Le 9 mars, la saison MotoGP 2024 débutera, et avec elle la plus belle période de l'année.

Alors que les dernières aiguilles de sapin étaient ramassées dans nos contrées et que les décorations de Noël étaient reléguées à la cave, à 10 000 km de là, l'élite du MotoGP se préparait en sueur à son année de travail 2024. Les pilotes d'essai de toutes les usines et la recrue Pedro Acosta avaient déjà marqué le sérieux de la nouvelle campagne au moyen d'une gomme Michelin lors du shake-down. La grille du MotoGP s'est formée de manière spectaculaire pour la nouvelle saison, comme en témoigne le fait que les pilotes titulaires ont touché les moignons de leurs merveilles aéro à quatre cylindres. Sur la piste de plus de cinq kilomètres de Sepang, presque tous les athlètes se sont rassemblés en l'espace d'une seconde lors de la première réunion de classe de l'année. Le plus difficile, le vice-roi Jorge Martin, a glissé presque instantanément dans la zone des 1:57. Le "all time lap record" a été atomisé le deuxième jour par pas moins de quatre cavaliers. Et ce n'est pas tout : à la fin de la première grande séance d'essais, le fer de lance de Ducati pénètre également dans la zone jugée impossible de 1:56 min. Avec le champion Bagnaia en tête, suivi de trois autres machines de Bologne, Ducati n'a laissé planer aucun doute sur l'engagement de la marque numéro 1, du moins en Asie.

L'engagement le plus dynamique des Autrichiens en MotoGP démontre que le titre de vice-constructeur n'est pas non plus le fruit du hasard. Brad Binder, notamment, qui, comme chacun sait, apparaît devant quand cela compte vraiment, s'est déjà illustré en Malaisie. Le Sud-Africain bénéficie, comme tous les pilotes de la KTM RC16, du soutien total de l'usine et est prêt à chanter plus fort que jamais contre de nouveaux festivals Ducati. Totalement libéré, car sans passé en MotoGP, le jeune Pedro Acosta s'est montré plus que confiant sur le circuit. Le champion du monde Moto2 s'est comporté de manière plus que professionnelle et a récolté les dixièmes du ciel à chaque séance. Acosta comme nouveau super-héros avec un mélange génial de cupidité et de sérénité ? Tout porte à le croire.

A propos de faim. Marc Marquez a retrouvé le sourire et, malgré un début de test très mitigé sur le plan technique à Sepang, le nouveau venu chez Gresini-Ducati se trouve dans la moitié supérieure de la feuille de temps après les premières prises d'empreintes. Le fait que l'ex-dominateur du MotoGP ait encore laissé la place à son frère Alex semble aussi avoir des raisons tactiques. Être bien dans la musique est important, mais Marc Marquez est suffisamment intelligent et ne distribuera pas les plus gros cadeaux-surprises avant la veille de Noël au Qatar.

Et Honda ? Les héros Johan Zarco et Luca Marini, greffés en urgence sur la grande aile, agissent sans crainte et laissent entendre que le développement de la course chez le plus grand constructeur de motos au monde a retrouvé ses leviers de commande. Le look de l'équipe d'usine HRC, qui vient d'être dévoilé, souligne que "nous regardons vers l'avant et ne parlons plus d'hier".

En revanche, le fait que Fabio Quartararo, la tête brûlée de Yamaha, continue de rouler avec talent en février 2024, ne dit pas grand-chose sur l'état de développement de la dernière M1 Evo. Au moins, l'ex-champion du monde a constamment tenu en respect son nouveau coéquipier Alex Rins, lui aussi très attendu, et - plus important encore - la M1 actuelle a couru dans les lignes droites comme le Père Noël sous ecstasy.

La troisième instance européenne n'a pas encore été évaluée de manière définitive. Aprilia a dû s'organiser durant l'hiver et la formation de l'équipe du trackhouse bat son plein. Lorsque la manœuvre d'arrimage de Davide Brivio en tant que responsable général de l'équipe a été présentée récemment, beaucoup dans le paddock ont réagi avec euphorie. Le fait que Raul Fernandez, le seul coureur de Trackhouse Racing à avoir été victime d'un accident lors des tests de Sepang, retarde quelque peu la progression de la nouvelle équipe vers le sommet.

Une chose est sûre après les premiers essais : personne ne sera à la traîne en 2024, pas même le chauffeur de GASGAS-Factory Racing Augusto Fernandez, qui est resté dernier parmi les pilotes titulaires avec deux secondes de retard. Sur sa liste de souhaits pour le Qatar, il n'y a qu'un mot : confiance.

Même sans aller plus loin dans l'analyse des centièmes, il est tout aussi certain que les festivités du MotoGP de la saison à venir promettent encore plus de guirlandes à la communauté qui se réjouit d'avance. Nous saurons le 9 mars combien de cadeaux les Bagnaia, Marquez, Martin, Binder et consorts mettront sous leurs winglets.