Grandi regali in tre settimane!

Mentre in questo Paese si spazzavano gli ultimi aghi di pino e le decorazioni natalizie erano scomparse in cantina, a 10.000 chilometri di distanza l'élite della MotoGP sudava per prepararsi all'anno lavorativo 2024. I collaudatori di tutte le case e il debuttante Pedro Acosta avevano già segnato la serietà della nuova campagna con una matita Michelin durante lo shake-down. Quanto sia spettacolare la griglia di partenza della MotoGP per la nuova stagione diventa chiaro quando i piloti regolari si mettono alla guida dei loro quattro cilindri aerodinamici. Sul tracciato di oltre cinque chilometri di Sepang, quasi tutti gli atleti si sono riuniti a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro in occasione della prima riunione di classe dell'anno. Il più scarso, il secondo classificato Jorge Martin, è scivolato in 1:57 praticamente da fermo. Il "record sul giro di tutti i tempi" è stato polverizzato da quattro corridori il secondo giorno. Ma non è tutto: al termine della prima grande sessione di test, la punta di diamante della Ducati è entrata anche nel range di 1:56 minuti, che si pensava fosse impossibile. Con il campione Bagnaia in testa, seguito da altre tre macchine bolognesi, la Ducati non ha lasciato alcun dubbio sulla preparazione del marchio numero 1, almeno in Asia.

Tuttavia, il fatto che il secondo posto nel campionato costruttori non sia un caso è dimostrato da quella che è sembrata la partecipazione più dinamica degli austriaci alla MotoGP. In particolare, Brad Binder, noto per essere sempre davanti quando serve, ha fatto sentire la sua presenza già in Malesia. Come tutti i piloti della KTM RC16, il sudafricano gode del completo appoggio della casa e si appresta ad affrontare un altro festival Ducati con più vigore che mai. Completamente libero, perché non ha precedenti in MotoGP, il nuovo arrivato Pedro Acosta era più che sicuro di sé mentre percorreva il circuito. Il campione del mondo della Moto2 si è comportato in modo più che professionale e ha strappato decimi al cielo praticamente in ogni sessione. Acosta è il nuovo supereroe con un brillante mix di avidità e compostezza? Tutto fa pensare di sì.

A proposito di fame. Marc Marquez è tornato a sorridere e, nonostante un inizio di test a Sepang tecnicamente molto contrastato, il nuovo arrivato in casa Gresini-Ducati è nella metà superiore della classifica dei tempi dopo la prima uscita. Il fatto che l'ex dominatore della MotoGP abbia lasciato che il fratello Alex prendesse il comando sembra avere anche ragioni tattiche. Essere bravi con la musica è importante, ma Marc Marquez è abbastanza intelligente e non distribuirà i più grandi regali a sorpresa prima della vigilia di Natale in Qatar.

E la Honda? Gli eroi Johan Zarco e Luca Marini, trapiantati sull'ala grande da un intervento chirurgico d'urgenza, agiscono senza paura e indicano che lo sviluppo delle corse del più grande costruttore di moto del mondo ha ritrovato le leve. Il nuovo look del team HRC sottolinea: guardiamo avanti e non parliamo più di ieri!

Il fatto che il focoso frontman della Yamaha Fabio Quartararo stia ancora guidando brillantemente nel febbraio 2024 non dice molto sullo stato di sviluppo dell'ultima M1 Evo. Dopo tutto, l'ex campione del mondo ha avuto il suo nuovo compagno di squadra Alex Rins, anch'egli molto quotato, costantemente sotto controllo e, cosa ancora più importante, l'attuale M1 correva sui rettilinei come Babbo Natale in estasi.

Anche il terzo team europeo non è ancora stato definito. Aprilia ha dovuto riorganizzarsi durante l'inverno e la formazione del team Trackhouse è in pieno svolgimento. Quando di recente è stata presentata la manovra di aggancio di Davide Brivio come team manager generale, non pochi nel paddock hanno reagito con euforia. Tuttavia, il fatto che Raul Fernandez, l'unico pilota caduto nei test di Sepang, fosse un apriliano del Trackhouse Racing, ritarderà un po' l'ascesa al vertice della nuova squadra.

Una cosa è certa dopo il primo test: nessuno rimarrà indietro nel 2024, nemmeno l'autista del GASGAS-Factory Racing Augusto Fernandez, che si è classificato ultimo tra i piloti regolari, con due secondi di ritardo. Nella sua lista dei desideri per il Qatar c'è solo una parola: fiducia.

Anche senza analizzare ulteriormente i centesimi, è altrettanto certo che i festeggiamenti per la MotoGP della prossima stagione promettono ancora più orpelli per la comunità degli appassionati. Scopriremo il 9 marzo quanti regali Bagnaia, Marquez, Martin, Binder e altri metteranno sotto le loro ali.