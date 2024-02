Grandes presentes em três semanas!

A época de 2024 do MotoGP arranca a 9 de março e com ela a melhor altura do ano.

Enquanto as últimas agulhas de pinheiro estavam a ser varridas neste país e as decorações de Natal tinham desaparecido na cave, a 10.000 quilómetros de distância a elite do MotoGP estava a suar enquanto se preparava para o seu ano de trabalho de 2024. Os pilotos de teste de todas as fábricas e o estreante Pedro Acosta já tinham assinalado a seriedade da nova campanha com um lápis de borracha Michelin durante o shake-down. A espetacularidade da grelha de MotoGP formada para a nova temporada torna-se clara quando os pilotos regulares pegam nos tocos das suas máquinas de quatro cilindros aerodinâmicos. Na pista de corrida de mais de cinco quilómetros em Sepang, quase todos os atletas se reuniram a um segundo de distância uns dos outros na primeira reunião do ano. O mais pobre, o vice-campeão Jorge Martin, deslizou para a casa dos 1:57 praticamente de pé. O "recorde de volta de todos os tempos" foi atomizado por quatro ciclistas no segundo dia. Mas isso não é tudo: no final da primeira grande sessão de testes, o ponta de lança da Ducati também entrou na faixa de 1:56 minutos, o que se pensava ser impossível. Com o campeão Bagnaia na liderança, seguido por três outras máquinas de Bolonha, a Ducati não deixou qualquer dúvida sobre a prontidão da marca número 1, pelo menos na Ásia.

No entanto, o facto de o segundo lugar no campeonato de construtores não ter sido uma coincidência é demonstrado pelo que pareceu ser o envolvimento mais dinâmico dos austríacos no MotoGP. Brad Binder, em particular, que é conhecido por aparecer de forma fiável na frente quando é realmente importante, já fez sentir a sua presença na Malásia. Como todos os pilotos da KTM RC16, o sul-africano conta com o apoio total da fábrica e está pronto para enfrentar outro festival da Ducati com mais vigor do que nunca. Completamente livre, porque não tem qualquer historial no MotoGP, o recém-chegado Pedro Acosta estava mais do que confiante enquanto percorria o circuito. O Campeão do Mundo de Moto2 comportou-se de forma mais do que profissional e arrancou décimos do céu em praticamente todas as sessões. Acosta é o novo super-herói com uma mistura brilhante de ganância e compostura? Tudo aponta para isso.

Por falar em fome. Marc Marquez está a sorrir novamente e, apesar de um início de testes tecnicamente muito confuso em Sepang, o novato da Gresini-Ducati está na metade superior da tabela de tempos após a primeira sessão. O facto de o antigo dominador do MotoGP ter deixado o seu irmão Alex assumir a liderança também parece ter razões tácticas. Ser bom ao som da música é importante, mas Marc Marquez é suficientemente inteligente e não vai distribuir os maiores presentes surpresa antes da véspera de Natal no Qatar.

E a Honda? Os heróis Johan Zarco e Luca Marini, transplantados para a asa grande por uma cirurgia de emergência, estão a agir sem medo e indicam que o desenvolvimento de corridas no maior fabricante de motos do mundo encontrou novamente as alavancas. O novo visual da equipa de fábrica HRC sublinha: Estamos a olhar para o futuro e já não estamos a falar de ontem!

O facto de Fabio Quartararo, o cabeça quente da Yamaha, ainda estar a pilotar brilhantemente em fevereiro de 2024 diz pouco sobre o estado de desenvolvimento da última etapa da M1 Evo. Afinal, o ex-campeão do mundo teve o seu novo companheiro de equipa, Alex Rins, que também foi altamente cotado, consistentemente sob controlo e - ainda mais importante - a atual M1 correu nas rectas como o Pai Natal em êxtase.

A terceira equipa europeia também ainda não está finalizada. A Aprilia teve de se reorganizar durante o inverno e a formação da equipa Trackhouse está em pleno andamento. Quando a manobra de atracagem de Davide Brivio como chefe de equipa global foi apresentada recentemente, muitos no paddock reagiram com euforia. No entanto, o facto de Raul Fernandez, o único piloto a cair no teste de Sepang, ser um Aprilian da Trackhouse Racing, vai atrasar um pouco a ascensão da nova equipa ao topo.

Uma coisa é certa após o primeiro teste: ninguém ficará para trás em 2024, nem mesmo o motorista da GASGAS-Factory Racing, Augusto Fernandez, que terminou em último lugar entre os pilotos regulares, com dois segundos de atraso. Na sua lista de desejos para o Qatar, só há uma palavra: confiança.

Mesmo sem analisar mais os centésimos, é certo que as celebrações da próxima temporada do MotoGP prometem ainda mais brilho para a comunidade que espera. No dia 9 de março, saberemos quantos presentes Bagnaia, Marquez, Martin, Binder e outros vão colocar debaixo das suas asas.