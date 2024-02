Stefan Bradl: "No es tarea del piloto"

¿Qué trabajo tiene que hacer Luca Marini? ¿Cómo funciona el cambio de la Ducati a la Honda? Algunos quieren saber que la Honda tiene menos distancia entre ejes y, por lo tanto, es más nerviosa de pilotar...

Eso son tonterías. Todos los fabricantes saben exactamente cómo son las motos de sus rivales gracias a los análisis de vídeos y fotos. Al milímetro. Ninguna moto se sale de lo normal y, de todas formas, la distancia entre ejes depende de la pista. El hecho de que Marc pudiera engancharse a la Honda se debió a la falta de agarre en la parte trasera. La única forma de mantener la diferencia soportable era arriesgar brutalmente sobre la rueda delantera. En cuanto se relajaba un poco, era demasiado lento. La falta de agarre de la rueda trasera tenía que venir de otra parte.

¿Cómo podemos imaginar el trabajo de Marini para familiarizarse con la Honda?

Tiene que familiarizarse con la forma de trabajar de los japoneses y entender cómo se hacen las cosas en esta gran empresa. Luego necesita diálogo constructivo y paciencia. No vas a poner Honda patas arriba en unos meses porque hay muchos procesos a largo plazo en segundo plano. Luca sabe de qué va todo esto. Ya está haciendo un buen trabajo y su aportación, al igual que la de Zarco con sus antecedentes en Ducati, es absolutamente positiva e importante para Honda.

¿También considera que las largas distancias que recorren los japoneses son el mayor obstáculo para las victorias en estos momentos?

La mentalidad japonesa es un poco más conservadora que la europea. No van al reglamento y dicen que van a ir al límite, sino que dejan un pequeño margen de seguridad. Y hoy en día eso significa medio segundo por vuelta. Pero no hay por qué cuestionar el hecho de que Honda es capaz de competir al más alto nivel. En MotoGP, los tres europeos están haciendo cambios en la moto mucho más rápido que los japoneses. Yamaha también está dando tumbos.

¿Cómo han afectado a su trabajo las concesiones a Honda, por un lado, y la marcha de Marc Márquez, por otro?

Las concesiones han tenido un impacto enorme en nuestro programa de pruebas. Todo se reduce a la pregunta: ¿Cuántos neumáticos nos quedan? ¿En cuántos tests participará el Repsol Honda? Eso determinará mi tiempo sobre la moto, pero sin duda serán más pruebas que en el pasado y repartidas en más circuitos diferentes.

¿Cuántos neumáticos tienes disponibles?

270 neumáticos para toda la temporada, pero no todos son míos. Joan Mir y Luca Marini también pueden probar libremente. Estos neumáticos se tienen en cuenta. El test del shakedown en Sepang con los pilotos Repsol y LCR se tomó de nuestra cuota, el test oficial posterior no.

¿Cuándo volverás a subirte a la RC213V?

Los días 5 y 6 de marzo en Jerez.

¿Cómo se siente Honda sin Marc Márquez?

Hemos trabajado muy juntos y ha sido muy divertido. Era abierto, describíamos los problemas de forma similar y trabajábamos en la misma dirección. Básicamente, su marcha no cambia la forma de trabajar en Honda. La empresa es demasiado grande para centrarse en una sola persona. El diálogo con Mir y Marini también va bien, y vemos que muchos de nuestros puntos de vista coinciden, aunque cada piloto lo describa de forma ligeramente diferente.

Por primera vez, usted es el que conoce la Honda desde hace más tiempo que los demás pilotos.

Así es. Sin embargo, MotoGP ha cambiado tanto debido a todos los trucos técnicos que se han añadido que tú, como piloto, ya no puedes marcar la gran diferencia. Todos los pilotos de MotoGP están pilotando a un nivel tan alto que pueden adaptarse rápidamente a una marca diferente de moto. Esto también se aplica a Marc. Pronto utilizará el estilo Ducati. Pero vuelvo: Yo también soy sólo un pequeño componente del sistema Honda MotoGP. Doy mis impresiones, mis sensaciones sobre la moto. Ese es mi trabajo, que hago lo mejor que puedo - y obviamente no tan mal, de lo contrario no lo estaría haciendo por séptimo año. Implementar cambios es el trabajo de los ingenieros. Marc en Honda también lo entendió: No es trabajo del piloto pedir un basculante más blando o más flexión aquí y menos allá.

El hecho de que Alex Baumgärtel haya acabado en HRC debería ser positivo para Honda, ¿no?

Ya ha fabricado piezas para nosotros en el pasado, después de lo cual el intercambio probablemente se hizo más intenso. Yo mismo me sorprendí cuando de repente estaba en la pista como asesor vestido de Repsol. Su trabajo en Kalex en Moto2 es tan exigente como siempre, de lo contrario sus motos van a estar fuera de control en algún momento. No puede subestimar eso, y no lo hará. Por eso su trabajo en HRC no ha terminado. Creo que es genial que esté con nosotros. Tenemos una gran historia juntos y ahora nuestros caminos vuelven a cruzarse. Me alegro por él de que haya dado el paso a MotoGP. Siempre hemos tenido una relación amistosa, pero le llevará un poco de tiempo entender cómo funciona Honda, y viceversa. Espero que esto sea sólo el principio de lo que pronto será una exitosa y larga colaboración.

¿Puedes facilitarle el trabajo porque después de 7 años en HRC sabes cómo funcionan las cosas?

Por supuesto. Venimos de los mismos orígenes y tuvimos una larga charla en Sepang. Por supuesto que tenía muchas preguntas. Lo importante es que al final salga algo bueno. Es increíblemente ambicioso y quiere marcar la diferencia. Por eso encaja.

¿Cuándo estaría satisfecho el piloto de pruebas y desarrollo Stefan Bradl con la temporada 2024?

Cuando mejoren los resultados, por supuesto. Cuando vuelva a tener una sonrisa bajo el casco de vez en cuando, cuando me baje de la moto y vea esta sonrisa también en otros pilotos de Honda. Cuando vea que el trabajo que hacemos se ve recompensado con tiempos.

¿Ha cambiado algo en tu plan para las wild card?

Actualmente, Jerez, Barcelona y Sachsenring están previstos antes de las vacaciones de verano. Después de eso, se volverán a evaluar las concesiones y entonces veremos cuánto más puedo pilotar. Quizá ganemos y perdamos las concesiones, ¡se puede soñar! Estoy sano y motivado. Todavía hay margen de mejora en términos de forma física para la carrera, pero estoy en ello.