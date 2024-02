Stefan Bradl : "Pas un boulot de pilote

Le pilote d'essai Honda parle de son travail avec Luca Marini et Joan Mir, de l'influence du départ de Marc Márquez sur son travail et de la raison pour laquelle il pense que c'est une bonne chose que le technicien de luxe Alex Baumgärtel (Kalex) soit désormais chez Honda.

Quel travail attend un Luca Marini ? Comment se passe le passage de la Ducati à la Honda ? Certains veulent savoir que la Honda a moins d'empattement et qu'elle est donc plus nerveuse à piloter ?

C'est de la foutaise. Chaque constructeur connaît parfaitement les motos de ses adversaires grâce à l'analyse des vidéos et des photos. Au millimètre près. Aucune moto n'est différente, et l'empattement dépend de toute façon du parcours. Si un Marc a pu faire des crochets avec la Honda, c'est parce qu'il manquait d'adhérence à l'arrière. La seule possibilité de maintenir un retard supportable était de prendre des risques brutaux avec la roue avant. Dès que l'on se détendait un peu, on était beaucoup trop lent. Le manque d'adhérence de la roue arrière doit venir d'ailleurs.

Comment peut-on imaginer le travail de Marini pour s'en sortir avec la Honda ?

Il doit étudier la méthode de travail des Japonais et comprendre comment on travaille dans ce grand groupe. Ensuite, il faut un échange constructif et de la patience. Tu ne vas pas faire tourner Honda à gauche en quelques mois, car il y a tellement de processus à long terme en cours en arrière-plan. Luca sait de quoi il s'agit. Il le fait déjà bien, et ses apports, tout comme ceux de Zarco avec son background Ducati, sont absolument positifs et importants pour Honda.

Tu considères donc toi aussi les longs trajets des Japonais comme le plus grand obstacle à la victoire en ce moment ?

La mentalité japonaise est un peu plus conservatrice que la mentalité européenne. Ils n'entrent pas dans le règlement en disant qu'ils vont l'exploiter jusqu'au dernier millième, mais ils laissent une petite marge de sécurité. Et cela signifie aujourd'hui une demi-seconde de retard par tour. Mais il n'est pas nécessaire de remettre en question le fait que Honda est en mesure de pratiquer le sport automobile au plus haut niveau. On le voit aussi en Formule 1. En MotoGP, les trois Européens apportent actuellement des modifications à la moto bien plus rapidement que les Japonais. Yamaha aussi est en train de trébucher.

Comment les concessions accordées à Honda d'une part et le départ de Marc Márquez d'autre part ont-ils influencé ton travail ?

Les concessions ont un impact considérable sur notre programme d'essais. Tout se résume à la question suivante : Combien de pneus nous reste-t-il ? Combien de tests Repsol Honda va-t-il faire ? Cela déterminera le temps que je passerai sur la moto, mais il y aura certainement plus de tests que par le passé, répartis sur plus de circuits différents.

De combien de pneus disposerez-vous ?

270 pour toute la saison, mais ils ne m'appartiennent pas tous. Joan Mir et Luca Marini peuvent aussi faire des tests librement. Ces pneus sont pris en compte. Le shakedown test à Sepang avec les deux pilotes Repsol et LCR est sorti de notre quota, le test officiel ensuite non.

Quand reprendras-tu le guidon de la RC213V ?

Les 5 et 6 mars à Jerez.

Comment se sent Honda sans Marc Márquez ?

Nous avons travaillé en étroite collaboration et c'était très amusant. Il était ouvert, nous avons décrit les problèmes de la même manière et travaillé dans la même direction. Fondamentalement, son départ ne change pas la façon dont nous avons travaillé chez Honda. L'entreprise est trop grande pour être centrée sur une seule personne. L'échange avec Mir et Marini se passe également bien, et je vois que beaucoup de nos points de vue se rejoignent, même si chaque pilote le décrit de manière légèrement différente.

Pour la première fois, tu es celui qui connaît la Honda depuis plus longtemps que les autres pilotes.

C'est vrai. Mais le MotoGP a tellement changé avec tous les sprangangerl (gadgets techniques, ndlr) qui ont été ajoutés que tu ne peux plus faire la grande différence en tant que pilote. Chaque pilote de MotoGP évolue à un niveau tellement élevé qu'il peut s'adapter assez rapidement à une autre marque. C'est aussi le cas de Marc. Il va bientôt adopter le style Ducati. Mais revenons en arrière : je ne suis moi aussi qu'un petit élément du système Honda MotoGP. Je donne mes impressions, mes sensations sur la moto. C'est mon travail, que je fais de mon mieux - et apparemment pas si mal, sinon je ne devrais pas le faire la septième année. Mettre en œuvre des changements est le travail des ingénieurs. Marc l'avait également compris chez Honda : Ce n'est pas le travail du pilote de demander un bras oscillant plus souple ou plus de flex ici et moins là.

Le fait qu'Alex Baumgärtel ait atterri chez HRC devrait être positif pour Honda, non ?

Il a déjà produit des pièces pour nous par le passé, puis les échanges ont dû s'intensifier. J'ai moi-même été surpris de le voir soudainement sur le circuit en tant que consultant dans le lavage de Repsol. Son travail chez Kalex, en Moto2, est toujours aussi exigeant, sinon ses motos vont finir par se faire bousculer par les autres. Il ne doit pas sous-estimer cela, et il ne le fera pas non plus. C'est pourquoi son travail chez HRC n'est pas complet. Je suis content qu'il soit avec nous. Nous avons un passé commun formidable, et maintenant nos chemins se croisent à nouveau. Je suis heureux pour lui qu'il ait pu faire le pas vers le MotoGP. Nous avons toujours eu une relation amicale, mais il lui faudra un peu de temps pour comprendre comment fonctionne Honda - et vice-versa. J'espère que ce n'est que le début d'une collaboration qui, je l'espère, sera bientôt fructueuse et longue.

Peux-tu lui faciliter la tâche parce qu'après sept ans au HRC, tu sais comment les choses fonctionnent ?

Bien sûr que oui. Nous venons du même coin et nous avons longuement parlé à Sepang. Bien sûr, il avait beaucoup de questions. L'important, c'est qu'il en ressorte quelque chose d'utile. Il est très ambitieux et veut faire bouger les choses. C'est donc logique.

Quand Stefan Bradl, pilote d'essai et de développement, serait-il satisfait de la saison 2024 ?

Si les résultats s'améliorent, logiquement. Si j'ai à nouveau un sourire sous mon casque en descendant de la moto et que je le vois aussi chez les autres pilotes Honda. Quand je vois que le travail que nous fournissons est récompensé par des temps au tour.

Est-ce que quelque chose a changé dans ton plan pour les wildcards ?

Avant la pause estivale, Jerez, Barcelone et le Sachsenring sont actuellement prévus. Ensuite, les concessions seront réévaluées et nous verrons alors combien de courses je peux encore faire. Peut-être que nous gagnerons et perdrons les concessions - on peut toujours rêver ! Je suis en bonne santé et motivé. J'ai encore des progrès à faire en ce qui concerne la condition physique en course, mais je suis sur le coup.