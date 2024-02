Stefan Bradl: "Non è compito del pilota".

Che lavoro deve fare Luca Marini? Come funziona il passaggio dalla Ducati alla Honda? Alcuni vogliono sapere che la Honda ha un interasse inferiore e quindi è più nervosa da guidare...

È una sciocchezza. Ogni costruttore sa esattamente come sono le moto dei suoi avversari grazie alle analisi video e fotografiche. Al millimetro. Nessuna moto è fuori dal comune, e l'interasse dipende comunque dalla pista. Il fatto che Marc sia riuscito ad agganciare la Honda è dovuto alla mancanza di aderenza al posteriore. L'unico modo per mantenere il distacco sopportabile era quello di prendere rischi brutali sulla ruota anteriore. Non appena ci si rilassava un po', si era troppo lenti. La mancanza di aderenza della ruota posteriore doveva provenire da qualche altra parte.

Come possiamo immaginare il lavoro di Marini nel prendere confidenza con la Honda?

Deve familiarizzare con il modo di lavorare dei giapponesi e capire come vengono fatte le cose in questa grande azienda. Poi deve avere un dialogo costruttivo e pazienza. Non si riesce a trasformare la Honda in pochi mesi, perché ci sono tanti processi a lungo termine che si svolgono in background. Luca sa di cosa si tratta. Sta già facendo un buon lavoro e il suo contributo, così come quello di Zarco con il suo background in Ducati, è assolutamente positivo e importante per la Honda.

Quindi anche lei vede le lunghe distanze percorse dai giapponesi come il più grande ostacolo alle vittorie in questo momento?

La mentalità giapponese è un po' più conservatrice di quella europea. Non si mettono a fare i regolamenti e dicono che spingeranno al massimo, ma lasciano un piccolo margine di sicurezza. E al giorno d'oggi questo significa mezzo secondo al giro. Ma non c'è bisogno di mettere in discussione il fatto che Honda sia in grado di fare sport motoristici al massimo livello. In MotoGP, i tre europei stanno apportando modifiche alla moto molto più velocemente dei giapponesi. Anche la Yamaha sta arrancando.

Come hanno influito sul suo lavoro le concessioni alla Honda da un lato e la partenza di Marc Márquez dall'altro?

Le concessioni hanno avuto un impatto enorme sul nostro programma di test. Tutto si riduce alla domanda: Quanti pneumatici ci rimangono? A quanti test parteciperà Repsol Honda? Questo determinerà il mio tempo di permanenza sulla moto, ma sicuramente saranno più test rispetto al passato e distribuiti su più piste diverse.

Quanti pneumatici avete a disposizione?

270 pneumatici per tutta la stagione, ma non sono tutti miei. Anche Joan Mir e Luca Marini sono autorizzati a testare liberamente. Questi pneumatici vengono presi in considerazione. Lo shakedown test a Sepang con i piloti Repsol e LCR è stato preso dalla nostra quota, il test ufficiale successivo no.

Quando tornerai in sella alla RC213V?

Il 5 e 6 marzo a Jerez.

Come si sente la Honda senza Marc Márquez?

Abbiamo lavorato a stretto contatto ed è stato molto divertente. Era aperto, descrivevamo i problemi in modo simile e lavoravamo nella stessa direzione. Fondamentalmente, la sua partenza non cambia il modo in cui lavoravamo alla Honda. L'azienda è troppo grande per essere incentrata su una sola persona. Anche il dialogo con Mir e Marini sta andando bene e vediamo che molte delle nostre opinioni coincidono, anche se ogni pilota le descrive in modo leggermente diverso.

Per la prima volta, lei è quello che conosce la Honda da più tempo degli altri piloti.

È vero. Tuttavia, la MotoGP è cambiata così tanto a causa di tutti gli espedienti tecnici che sono stati aggiunti che tu, come pilota, non puoi più fare la grande differenza. Ogni pilota della MotoGP guida a un livello così alto che può adattarsi rapidamente a una moto diversa. Questo vale anche per Marc. Presto utilizzerà lo stile Ducati. Ma torniamo a noi: anch'io sono solo un piccolo componente del sistema Honda MotoGP. Do le mie impressioni, le mie sensazioni sulla moto. Questo è il mio lavoro, che svolgo al meglio delle mie possibilità - e ovviamente non male, altrimenti non lo farei per il settimo anno. L'implementazione dei cambiamenti è compito degli ingegneri. Anche Marc alla Honda lo ha capito: Non è compito del pilota chiedere un forcellone più morbido o una maggiore flessibilità qui e meno là.

Il fatto che Alex Baumgärtel sia finito alla HRC dovrebbe essere positivo per la Honda, giusto?

Ha già prodotto pezzi per noi in passato, dopodiché lo scambio è diventato probabilmente più intenso. Io stesso sono rimasto sorpreso quando improvvisamente si è presentato in pista come consulente in abbigliamento Repsol. Il suo lavoro alla Kalex in Moto2 è impegnativo come sempre, altrimenti le sue moto ad un certo punto vanno fuori controllo. Non può sottovalutare questo aspetto e non lo farà. Ecco perché il suo lavoro alla HRC non è completo. Penso che sia fantastico che sia con noi. Abbiamo una grande storia insieme e ora le nostre strade si incrociano di nuovo. Sono felice per lui che sia passato alla MotoGP. Abbiamo sempre avuto un rapporto di amicizia, ma gli ci vorrà un po' di tempo per capire come funziona la Honda e viceversa. Spero che questo sia solo l'inizio di una lunga e proficua collaborazione.

Puoi rendergli il lavoro più facile perché dopo 7 anni in HRC sai come funzionano le cose?

Certamente. Veniamo dallo stesso background e abbiamo parlato a lungo a Sepang. Ovviamente aveva molte domande. L'importante è che alla fine venga fuori qualcosa di buono. È incredibilmente ambizioso e vuole fare la differenza. Ecco perché si adatta.

Quando il pilota collaudatore e sviluppatore Stefan Bradl sarà soddisfatto della stagione 2024?

Quando i risultati miglioreranno, ovviamente. Quando ogni tanto scendendo dalla moto avrò di nuovo un sorriso sotto il casco e vedrò questo sorriso anche sugli altri piloti Honda. Quando vedrò che il lavoro che facciamo viene premiato con i tempi sul giro.

È cambiato qualcosa nel vostro piano di partecipazione alle wildcard?

Jerez, Barcellona e Sachsenring sono attualmente previsti prima della pausa estiva. Dopo di che, le concessioni saranno rivalutate e vedremo quanto potrò correre ancora. Forse vinceremo e perderemo le concessioni - si può sognare! Sono sano e motivato. C'è ancora spazio per migliorare la forma fisica in gara, ma ci sto lavorando.