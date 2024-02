Stefan Bradl: "Não é o trabalho do piloto"

O piloto de testes da Honda fala sobre o seu trabalho com Luca Marini e Joan Mir, sobre a forma como a saída de Marc Márquez afecta o seu trabalho e porque acha que é bom que o técnico de topo Alex Baumgärtel (Kalex) esteja agora com a Honda.

Que trabalho é que Luca Marini tem de fazer? Como é que a mudança da Ducati para a Honda funciona? Algumas pessoas querem saber que a Honda tem menos distância entre eixos e por isso é mais nervosa de conduzir...

Isso é um disparate. Todos os construtores sabem exatamente como são as motos dos seus adversários graças às análises de vídeo e fotografia. Ao milímetro. Nenhuma mota é fora do comum e, de qualquer forma, a distância entre eixos depende da pista. O facto de Marc ter podido acompanhar a Honda deve-se a uma falta de aderência na traseira. A única maneira de manter a diferença suportável era correr riscos brutais sobre a roda dianteira. Assim que se relaxava um pouco, era-se demasiado lento. A falta de aderência da roda traseira tinha de vir de outro lado.

Como é que podemos imaginar o trabalho de Marini para se familiarizar com a Honda?

Ele tem de se familiarizar com a forma como os japoneses trabalham e compreender como as coisas são feitas nesta grande empresa. Depois, é preciso um diálogo construtivo e paciência. Não se consegue virar a Honda do avesso em poucos meses, porque há muitos processos de longo prazo a decorrer em segundo plano. O Luca sabe do que se trata. Ele já está a fazer um bom trabalho e o seu contributo, tal como o de Zarco com o seu passado na Ducati, é absolutamente positivo e importante para a Honda.

Então também vê as longas distâncias percorridas pelos japoneses como o maior obstáculo às vitórias neste momento?

A mentalidade japonesa é um pouco mais conservadora do que a europeia. Eles não entram nos regulamentos e dizem que vão levar as coisas ao limite, mas deixam uma pequena margem de segurança. E, atualmente, isso significa meio segundo por volta. Mas não há necessidade de questionar o facto de a Honda ser capaz de fazer desporto motorizado ao mais alto nível. No MotoGP, os três europeus estão atualmente a fazer alterações na moto muito mais rapidamente do que os japoneses. A Yamaha também está a tropeçar.

Como é que as concessões à Honda, por um lado, e a saída de Marc Márquez, por outro, afectaram o seu trabalho?

As concessões tiveram um impacto enorme no nosso calendário de testes. Tudo se resume à questão: Quantos pneus nos restam? Em quantos testes é que a Repsol Honda vai participar? Isso vai determinar o meu tempo na mota, mas serão definitivamente mais testes do que no passado e distribuídos por mais pistas diferentes.

Quantos pneus tem disponíveis?

270 pneus para toda a época, mas não são todos meus. Joan Mir e Luca Marini também estão autorizados a testar livremente. Estes pneus são tidos em conta. O teste em Sepang, com os pilotos da Repsol e da LCR, foi retirado da nossa quota, mas o teste oficial que se seguiu não foi.

Quando é que volta a correr com a RC213V?

A 5 e 6 de março em Jerez.

Como é que a Honda se sente sem o Marc Márquez?

Trabalhámos em conjunto e foi muito divertido. Ele era aberto, descrevíamos os problemas de forma semelhante e trabalhávamos na mesma direção. Basicamente, a sua partida não altera a forma como trabalhámos na Honda. A empresa é demasiado grande para estar centrada numa só pessoa. O diálogo com Mir e Marini também está a correr bem e vemos que muitos dos nossos pontos de vista coincidem, mesmo que cada piloto os descreva de forma ligeiramente diferente.

Pela primeira vez, é o único que conhece a Honda há mais tempo do que os outros pilotos.

É verdade. No entanto, o MotoGP mudou tanto devido a todos os truques técnicos que foram adicionados que tu, como piloto, já não consegues fazer a grande diferença. Todos os pilotos do MotoGP estão a pilotar a um nível tão elevado que se podem adaptar rapidamente a uma marca diferente de mota. Isto também se aplica ao Marc. Em breve estará a usar o estilo Ducati. Mas voltando: eu também sou apenas um pequeno componente no sistema Honda MotoGP. Dou as minhas impressões, as minhas sensações na mota. É esse o meu trabalho, que faço o melhor que posso - e obviamente não é assim tão mau, caso contrário não o estaria a fazer pelo sétimo ano. A implementação de alterações é o trabalho dos engenheiros. O Marc na Honda também percebeu isso: Não é tarefa do piloto pedir um braço oscilante mais macio ou mais flexibilidade aqui e menos ali.

O facto de Alex Baumgärtel ter ido parar à HRC deve ser positivo para a Honda, certo?

Ele já produziu peças para nós no passado e, depois disso, o intercâmbio tornou-se provavelmente mais intenso. Eu próprio fiquei surpreendido quando, de repente, ele estava na pista como consultor com a roupa da Repsol. O seu trabalho na Kalex em Moto2 é mais exigente do que nunca, caso contrário as suas motos vão ficar fora de controlo a certa altura. Ele não pode subestimar isso, e não o vai fazer. É por isso que o seu trabalho na HRC não está completo. Acho que é ótimo que ele esteja connosco. Temos uma grande história juntos e agora os nossos caminhos voltam a cruzar-se. Estou contente por ele ter dado o passo para o MotoGP. Sempre tivemos uma relação amigável, mas vai ser preciso algum tempo para ele perceber como funciona a Honda - e vice-versa. Espero que isto seja apenas o início de uma colaboração longa e bem sucedida.

Pode facilitar-lhe o trabalho porque, após 7 anos na HRC, sabe como as coisas funcionam?

Claro que sim. Temos a mesma experiência e tivemos uma longa conversa em Sepang. Claro que ele tinha muitas perguntas. O importante é que no final saia algo de bom. Ele é incrivelmente ambicioso e quer fazer a diferença. É por isso que se encaixa.

Quando é que o piloto de testes e desenvolvimento Stefan Bradl ficaria satisfeito com a época de 2024?

Quando os resultados melhorarem, claro. Quando voltar a ter um sorriso debaixo do capacete de vez em quando, quando sair da mota e vir esse sorriso também nos outros pilotos da Honda. Quando vir que o trabalho que fazemos é recompensado com tempos por volta.

Mudou alguma coisa no vosso plano para as entradas com wildcard?

Jerez, Barcelona e Sachsenring estão atualmente planeados antes da pausa de verão. Depois disso, as concessões serão reavaliadas e então veremos quanto mais posso correr. Talvez ganhemos e percamos as concessões - é possível sonhar! Estou saudável e motivado. Ainda há espaço para melhorias em termos de aptidão para a corrida, mas estou a tratar disso.