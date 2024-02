Stefan Bradl: De dónde viene el tiempo por vuelta

La calma antes de la tormenta, antes de la segunda prueba de pretemporada que comienza el lunes por la mañana: ¿Qué podemos esperar, Stefan Bradl? En su séptimo año como piloto probador de HRC, el experto alemán comparte sus conocimientos en exclusiva en SPEEDWEEK.com.

¿Diferirán mucho los resultados del test de Qatar de los de Sepang?

Sí, tal vez, porque las condiciones meteorológicas y de adherencia serán completamente diferentes. Pero no espero que cambie mucho el dominio de Ducati o el hecho de que KTM vuelva a ser la segunda fuerza. Los demás siguen buscando ese algo que les permita reducir distancias.

¿Qué conclusiones has sacado de las simulaciones al sprint?

La Ducati sigue funcionando mejor con neumáticos que ya han completado cinco o seis vueltas.

¿Cuáles son las sutilezas de la puesta a punto en el MotoGP moderno?

El equilibrio correcto de la moto se acerca cada vez más a la Fórmula 1. La aerodinámica es un componente importante. El descenso del chasis, la distribución del peso en todas las condiciones de pilotaje, entonces el neumático sólo tiene una pequeña ventana en la que funciona. Si se pierden tres o cuatro décimas por vuelta en esta compleja interacción, se acumulan a lo largo de la carrera en este campo tan apretado.

Tu compañero de marca Luca Marini dijo después del test de Sepang que la Honda cambiaría mucho dependiendo del estado de los neumáticos.

A lo largo de los años, en la era Michelin se ha desarrollado de tal manera que el agarre con los neumáticos nuevos es cada vez mejor: una vuelta de salida, luego tienes dos vueltas para apretar, especialmente con el compuesto blando. No quiero decir que esto vaya totalmente en la dirección de los antiguos neumáticos de calificación, pero no está lejos. Los tiempos por vuelta se han vuelto brutalmente buenos. Ducati puede aprovecharlo al máximo. Pero como usted dice: Marini entendió perfectamente que hay que luchar de manera diferente con la Honda, dependiendo de si los neumáticos son nuevos o usados.

Por favor, define "luchar de forma diferente".

Las motos de MotoGP tienen mucha potencia. La mejor manera de utilizarla es poner la moto en posición vertical y pasar el menor tiempo posible en el flanco de los neumáticos. Quieres terminar la curva en el menor tiempo posible. Puedes enderezar un poco la Ducati y sentirás que se mueve hacia delante. La Honda tiene que estar mucho más erguida para encontrar el agarre hasta el punto en que entra en juego la aerodinámica.

El motor más potente también sólo ayuda en las rectas, no en los flancos, ¿correcto?

Permíteme decirlo: el motor nunca ha sido el punto débil de la Honda. La cuestión es más compleja porque la aerodinámica juega un papel muy importante, como se puede ver en las cifras de velocidad máxima. El factor decisivo es cómo aceleras a la salida de las curvas, cuánto agarre tienes de segunda a tercera marcha y en la primera parte de tercera a cuarta. De ahí viene el tiempo por vuelta. Todo lo que ocurre a partir de la quinta marcha: Estos son los alerones y otros aspectos que el conductor ya no puede influir en gran medida.

Se puede escuchar que tampoco eres un fan de la aerodinámica actual.

Si no estás en la marca correcta, esencialmente no tienes ninguna oportunidad. El conductor solía ser el factor decisivo, pero ya no es así. Este desarrollo comenzó silenciosamente en 2016 y ha seguido desarrollándose hasta el nivel actual.

¿Qué ha introducido Honda entre Valencia y Sepang aparte del motor?

En realidad, nada especial. Todos los fabricantes intentaron jugar con el equilibrio, pero no hubo piezas de hardware que se pudiera decir que fueran sorprendentes. Ni siquiera nuestro nuevo chasis de Valencia fue algo que cambiara todo. Los tiempos en los que atornillabas una pieza a la moto y todo era diferente, simplemente ya no existen. Es un flujo constante de pequeñas actualizaciones. Nuestras diferencias respecto a Sepang el año pasado se han reducido un poco. Pero ahora vamos a Qatar. Y un test siempre es diferente a un fin de semana de carrera.