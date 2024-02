Stefan Bradl : d'où vient le temps au tour

Présentation de la saison avec le pilote d'essai et de développement Honda, le champion du monde Moto2, les abonnés Wildcard et les experts ServusTV : Qu'apporte le Qatar, comment les pilotes Ducati doivent-ils rouler sur les Honda et où sont les révolutions ?

Le calme avant la tempête, avant que ne débute lundi matin le deuxième test pré-saison de la saison : A quoi pouvons-nous nous attendre, Stefan Bradl ? Pour sa septième année en tant que pilote d'essai HRC, l'expert allemand partage ses connaissances d'initié en exclusivité sur SPEEDWEEK.com.

Les résultats des essais du Qatar seront-ils très différents de ceux de Sepang ?

Oui, peut-être, car les conditions météorologiques et d'adhérence seront très différentes. Mais je ne m'attends pas à ce que la domination de Ducati change beaucoup, ni à ce que KTM redevienne la deuxième force. Les autres sont toujours à la recherche de ce petit quelque chose qui leur permettra de réduire l'écart.

Tes conclusions sur les simulations de sprint réalisées jusqu'à présent ?

La Ducati continue de mieux fonctionner avec des pneus qui ont déjà fait cinq ou six tours.

Où se situent les subtilités des réglages dans le MotoGP moderne ?

L'équilibre correct de la moto se rapproche de plus en plus de la Formule 1. L'aérodynamique est une composante importante. L'abaissement du châssis, la répartition du poids dans tous les états de conduite, le pneu n'a alors qu'une petite fenêtre dans laquelle il fonctionne. Si tu perds trois ou quatre dixièmes par tour dans cette interaction complexe, cela s'additionne sur la durée de la course dans ce peloton serré.

Ton collègue de marque Luca Marini avait déclaré après les tests de Sepang que la Honda changeait beaucoup en fonction de l'état des pneus.

Au fil des années, à l'époque de Michelin, l'adhérence s'est améliorée avec les nouveaux pneus : un tour de piste, puis tu as deux tours pour appuyer, surtout avec le mélange tendre. Je ne veux pas dire que cela va totalement dans le sens des anciennes qualifications, mais ce n'est plus très loin. Les temps sur un tour sont devenus brutalement bons. Ducati est le mieux placé pour en profiter. Mais comme tu le dis, Marini a parfaitement compris qu'il faut se battre différemment avec la Honda, selon que les pneus sont neufs ou usagés.

Définis "se battre différemment", s'il te plaît.

Les motos MotoGP ont tellement de puissance. La meilleure façon de l'utiliser est de redresser la moto et de passer le moins de temps possible sur le flanc du pneu. Tu veux finir le virage dans le temps le plus court possible. Tu peux redresser un peu la Ducati et tu sens déjà qu'elle va de l'avant. La Honda doit être bien plus droite pour trouver l'adhérence jusqu'au point où l'aérodynamique entre en jeu.

Le moteur plus puissant n'aide aussi que sur les lignes droites, pas sur les flancs, correct ?

Je vais dire : le moteur n'a jamais été le point faible de la Honda. Le sujet est plus complexe, car l'aérodynamique y est pour beaucoup, comme on peut le voir dans les valeurs de vitesse de pointe. Ce qui est décisif, c'est la manière dont tu accélères dans les coins, l'adhérence que tu as entre la deuxième et la troisième vitesse et, dans la première partie, entre la troisième et la quatrième vitesse. C'est de là que vient le temps au tour. Tout ce qui se passe à partir de la cinquième vitesse : Ce sont les ailerons et d'autres aspects sur lesquels le pilote n'a plus beaucoup d'influence.

On peut entendre que tu n'es pas non plus un fan de l'aérodynamique actuelle.

Si tu n'es pas assis sur la bonne marque, tu n'as essentiellement aucune chance. Avant, c'était le pilote qui faisait la différence, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette évolution a commencé discrètement en 2016 et n'a cessé d'évoluer jusqu'au niveau actuel.

Qu'est-ce que Honda a apporté de nouveau entre Valence et Sepang, à part le moteur ?

En fait, rien de particulier. Chaque constructeur a essayé de jouer sur l'équilibre, mais les pièces matérielles dont on pourrait dire que c'était la folie - il n'y avait rien. Même notre nouveau cadre à Valence n'était pas le genre de chose où tu dis qu'il change tout. L'époque où tu vissais une pièce sur la moto et où tout était différent, ça n'existe tout simplement plus. C'est un flux constant de petites mises à jour. Notre retard par rapport à Sepang l'année dernière s'est un peu réduit. Mais maintenant, regarde le Qatar. Et de toute façon, un test est toujours différent d'un week-end de course.