Stefan Bradl: da dove viene il tempo sul giro

La calma prima della tempesta, prima che il secondo test pre-campionato della stagione inizi lunedì mattina: Cosa possiamo aspettarci, Stefan Bradl? Al suo settimo anno come collaudatore HRC, l'esperto tedesco condivide le sue conoscenze da insider in esclusiva su SPEEDWEEK.com.

I risultati dei test in Qatar saranno molto diversi da quelli di Sepang?

Sì, forse, perché le condizioni meteo e di aderenza saranno completamente diverse. Ma non mi aspetto che cambi molto in termini di dominio della Ducati o che la KTM sia di nuovo la seconda forza. Gli altri sono ancora alla ricerca di quel qualcosa che permetta loro di ridurre il gap.

Quali conclusioni ha tratto dalle simulazioni di sprint effettuate finora?

La Ducati funziona ancora meglio con pneumatici che hanno già compiuto cinque o sei giri.

Quali sono le sottigliezze dell'assetto nella moderna MotoGP?

Il corretto bilanciamento della moto si sta avvicinando sempre più alla Formula 1. L'aerodinamica è una componente importante. L'abbassamento del telaio, la distribuzione del peso in tutte le condizioni di guida, poi il pneumatico ha solo una piccola finestra in cui lavorare. Se si perdono tre o quattro decimi al giro in questa complessa interazione, si sommano per tutta la durata della gara in questo campo ristretto.

Il suo collega di marca Luca Marini ha detto, dopo il test di Sepang, che la Honda sarebbe cambiata molto a seconda delle condizioni degli pneumatici.

Nel corso degli anni, nell'era Michelin, l'aderenza con i nuovi pneumatici è migliorata sempre di più: un giro di pista, poi due giri di pressione, soprattutto con la mescola morbida. Non voglio dire che sia totalmente nella direzione delle precedenti gomme da qualifica, ma non è molto lontano. I tempi sul giro sono diventati brutalmente buoni. La Ducati può trarre il massimo da questo. Ma come dice lei: Marini ha capito perfettamente che bisogna lottare in modo diverso con la Honda, a seconda che le gomme siano nuove o usate.

Per favore, definisca "combattere in modo diverso".

Le moto della MotoGP hanno tanta potenza. Il modo migliore per usarla è mettere la moto in posizione verticale e passare il minor tempo possibile sul fianco del pneumatico. Si vuole finire la curva nel minor tempo possibile. Se si raddrizza un po' la Ducati, la si sente avanzare. La Honda deve essere molto più eretta per trovare l'aderenza fino al punto in cui entra in gioco l'aerodinamica.

Inoltre, il motore più potente aiuta solo sui rettilinei, non sui fianchi, giusto?

Permettetemi di dire che il motore non è mai stato il punto debole della Honda. La questione è più complessa perché l'aerodinamica gioca un ruolo fondamentale, come si può vedere dai dati sulla velocità massima. Il fattore decisivo è il modo in cui si accelera in uscita dalle curve, la quantità di aderenza che si ha dalla seconda alla terza marcia e nella prima parte dalla terza alla quarta. È da lì che nasce il tempo sul giro. Tutto ciò che accade dalla quinta marcia in poi: Queste sono le ali e altri aspetti che il pilota non può più influenzare in modo significativo.

Si sente che anche lei non è un fan dell'aerodinamica attuale.

Se non si è sulla marca giusta, sostanzialmente non si ha alcuna possibilità. Una volta il fattore decisivo era il pilota, ma ora non è più così. Questo sviluppo è iniziato in sordina nel 2016 e ha continuato a svilupparsi fino al livello attuale.

Cosa ha introdotto Honda tra Valencia e Sepang, a parte il motore?

Niente di speciale, in realtà. Ogni costruttore ha cercato di giocare con il bilanciamento, ma non ci sono state parti hardware che si possano definire straordinarie. Anche il nostro nuovo telaio a Valencia non è stato in grado di cambiare tutto. I tempi in cui si imbullonava un pezzo sulla bici e tutto era diverso, non ci sono più. È un flusso costante di piccoli aggiornamenti. Le nostre lacune rispetto a Sepang l'anno scorso si sono un po' ridotte. Ma ora guardiamo al Qatar. E comunque un test è sempre diverso da un weekend di gara.