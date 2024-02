Stefan Bradl: De onde vem o tempo por volta

Antevisão da época com o piloto de testes e desenvolvimento da Honda, campeão do mundo de Moto2, subscritor de wildcards e especialista da ServusTV: O que é que o Qatar vai trazer, como é que os pilotos da Ducati têm de correr com as Hondas e onde estão as revoluções?

por Werner Jessner - Automatic translation from German

A calma antes da tempestade, antes do início do segundo teste de pré-época da época, na segunda-feira de manhã: O que é que podemos esperar, Stefan Bradl? No seu sétimo ano como piloto de testes da HRC, o especialista alemão partilha os seus conhecimentos em exclusivo no SPEEDWEEK.com.

Os resultados do teste do Qatar serão significativamente diferentes dos de Sepang?

Sim, talvez, porque as condições climatéricas e de aderência serão completamente diferentes. Mas não espero que haja grandes alterações em termos do domínio da Ducati ou do facto de a KTM ser novamente a segunda força mais forte. Os outros ainda estão à procura de algo que lhes permita reduzir a diferença.

Que conclusões retirou das simulações de sprint até agora?

A Ducati continua a funcionar melhor com pneus que já deram cinco ou seis voltas.

Quais são as subtilezas da afinação no MotoGP moderno?

O equilíbrio correto da moto está a aproximar-se cada vez mais da Fórmula 1. A aerodinâmica é um componente importante. O rebaixamento do chassis, a distribuição do peso em todas as condições de condução, o pneu tem apenas uma pequena janela para trabalhar. Se perdermos três ou quatro décimos por volta nesta complexa interação, isso vai-se somando ao longo da corrida neste campo apertado.

O seu colega de marca Luca Marini disse após o teste de Sepang que a Honda mudaria muito dependendo do estado dos pneus.

Ao longo dos anos, a era Michelin desenvolveu-se de tal forma que a aderência com os pneus novos se tornou cada vez melhor: uma volta de saída, depois temos duas voltas para continuar, especialmente com o composto macio. Não quero dizer que isto está totalmente na direção dos antigos pneus de qualificação, mas não está muito longe. Os tempos por volta tornaram-se brutalmente bons. A Ducati pode tirar o máximo partido disso. Mas como você diz: Marini entendeu perfeitamente que você tem que lutar de forma diferente com a Honda, dependendo se os pneus são novos ou usados.

Por favor, defina "lutar de forma diferente".

As motas de MotoGP têm muita potência. A melhor forma de a utilizar é colocar a mota na vertical e passar o mínimo de tempo possível no flanco dos pneus. Queremos terminar a curva no menor tempo possível. Podemos endireitar um pouco a Ducati e vamos senti-la a andar para a frente. A Honda tem de estar muito mais direita para encontrar a aderência até ao ponto em que a aerodinâmica entra em ação.

O motor mais potente também só ajuda nas rectas, não nos flancos, correto?

Deixe-me dizer: o motor nunca foi o ponto fraco da Honda. A questão é mais complexa porque a aerodinâmica desempenha um papel muito importante, como se pode ver pelos valores da velocidade máxima. O fator decisivo é a forma como se acelera à saída das curvas, a aderência que se tem da segunda para a terceira velocidade e na primeira parte da terceira para a quarta velocidade. É daí que vem o tempo da volta. Tudo o que acontece a partir da quinta velocidade: Estas são as asas e outros aspectos que o condutor já não pode influenciar em grande medida.

É possível ouvir que também não é fã da aerodinâmica atual.

Se não se estiver na marca certa, não se tem praticamente qualquer hipótese. O condutor costumava ser o fator decisivo, mas já não é esse o caso. Este desenvolvimento começou discretamente em 2016 e continuou a evoluir até ao nível atual.

O que é que a Honda introduziu entre Valência e Sepang, para além do motor?

Nada de especial, na verdade. Todos os construtores tentaram jogar com o equilíbrio, mas não houve peças de hardware que pudéssemos dizer que eram fantásticas. Mesmo o nosso novo quadro em Valência não foi uma coisa em que se possa dizer que muda tudo. Os tempos em que se aparafusava uma peça na bicicleta e tudo era diferente, isso simplesmente já não existe. É um fluxo constante de pequenas actualizações. As nossas diferenças em relação a Sepang no ano passado reduziram-se um pouco. Mas agora vamos olhar para o Qatar. E um teste é sempre diferente de um fim de semana de corrida.