Livestream: Aprilia Racing svela il progetto 2024

Il team Aprilia terrà la presentazione ufficiale della squadra con Aleix Espargaró e Maverick Viñales il giorno prima del test MotoGP in Qatar. I fan potranno seguirla in diretta su SPEEDWEEK.com a partire dalle 15.30.

L'entourage della MotoGP è arrivato a Lusail, alle porte di Doha, dove da lunedì sono in programma altri due giorni di test, a sole tre settimane dall'inizio del Campionato del Mondo. Tra le altre cose, Aprilia proverà l'ultima fase di sviluppo del motore per la RS-GP24.

Prima di continuare il lavoro in pista, però, c'è un'altra data obbligatoria: Questa domenica, il costruttore di Noale svelerà il look 2024 del tre volte vincitore della MotoGP Aleix Espargaró (34) e del suo compagno di squadra Maverick Viñales (29). Il Campione del Mondo Moto3 2012 ha già vinto nove volte nella classe regina (1x su Suzuki, 8x su Yamaha), ma è ancora in attesa della sua prima vittoria come pilota ufficiale Aprilia. La sua migliore prestazione in sella alla RS-GP è stata finora di quattro secondi posti.

La presentazione ufficiale della squadra è prevista per le 18.00 ora locale in Qatar. Per gli appassionati di MotoGP dell'Europa centrale, il programma inizia alle 16:00 a causa del fuso orario di due ore. Il programma in streaming inizia mezz'ora prima.

La presentazione del team Aprilia nel livestream: