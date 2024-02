Transmissão em direto: Aprilia Racing revela o design de 2024

A equipa de fábrica da Aprilia vai realizar a apresentação oficial da equipa com Aleix Espargaró e Maverick Viñales no dia anterior ao teste de MotoGP no Qatar. Os fãs podem assistir em direto em SPEEDWEEK.com a partir das 15.30h.

A comitiva de MotoGP chegou a Lusail, nos arredores de Doha, onde estão agendados mais dois dias de testes a partir de segunda-feira, apenas três semanas antes do início do Campeonato do Mundo. Entre outras coisas, a Aprilia vai testar a última fase de desenvolvimento do motor para a RS-GP24.

No entanto, antes de continuar o trabalho em pista, há outra data obrigatória: Este domingo, o construtor de Noale vai revelar o visual de 2024 do tricampeão de MotoGP Aleix Espargaró (34) e do seu companheiro de equipa Maverick Viñales (29). O Campeão do Mundo de Moto3 de 2012 já venceu nove vezes na categoria rainha (1x na Suzuki, 8x na Yamaha), mas ainda está à espera da sua primeira vitória como piloto de fábrica da Aprilia. O seu melhor desempenho na RS-GP até agora foi quatro segundos lugares.

A apresentação oficial da equipa está agendada para as 18h00, hora local, no Qatar. Para os fãs de MotoGP na Europa Central, o programa começa às 16h00, devido à diferença horária de duas horas. O programa de streaming começa meia hora antes.

A apresentação da equipa Aprilia no livestream: