Valentino Rossi manque le podium de justesse à Bathurst

Ce n'était pas prévu : Valentino Rossi et ses collègues pilotes d'usine BMW Raffaele Marciello et Maxime Martin ont manqué un résultat sur le podium lors des légendaires 12h de Bathurst. Lors de l'ouverture de la saison de l'Intercontinental GT Challenge, le trio WRT a terminé cinquième au volant de la BMW M4 GT3. Il ne leur a manqué que deux secondes pour monter sur le podium final lors d'une course chaotique sur le redoutable circuit du Mont Panorama - pour en savoir plus sur la course, cliquez ici.

Le trio BMW mené par le neuf fois champion du monde de moto n'est monté sur le podium qu'à cinq minutes de la fin de la course, lorsqu'une lutte à quatre pour la deuxième place a eu lieu. Martin, au volant de la légendaire BMW n°46, avait de bonnes chances de se hisser à la troisième place, mais il a glissé dans le pré humide à la sortie du Murrays Corner et n'a pas pu mettre la puissance de la BMW M4 GT3 au sol, laissant ainsi tous les concurrents se battre pour le podium final dans cette scène spectaculaire.

Le trio a également eu de la chance lors d'un redémarrage après environ huit heures de course, lorsque Maxime Martin a glissé dans le gravier dans les virages rapides en haut de la colline, n'a pas été touché et a pu continuer la course, mais le Belge expérimenté a perdu quelques positions.

Ce fut un moment d'émotion pour "Il Dottore" dans le box de l'équipe de course belge. En l'espace de quelques instants, la joie a laissé place à la désillusion pour Rossi et toute l'équipe.

Rossi a réalisé une belle performance sur les 6,213 kilomètres de la piste en béton du Mont Panorama ! Il a pu suivre la vitesse de ses deux collègues et n'a pas perdu de temps sur ses adversaires, mais a pu continuer à les mettre sous pression et a également gagné des places avec sa BMW ! Pour Rossi, il s'agit de l'une de ses meilleures performances depuis qu'il a quitté le monde de la moto pour celui des GT3.

Interviewé pendant la retransmission, Rossi a confirmé que sa bonne performance était due au fait que c'était la deuxième fois qu'il prenait le départ à Bathurst avec la M4 GT3 et que le circuit lui était donc très familier.

Malgré un podium manqué de peu, les 12h de Bathurst 2024 ont été un excellent début de saison pour l'Italien, qui a fêté son 45ème anniversaire vendredi.

Mais Rossi a encore une année de course bien remplie devant lui : ainsi, il sera également au départ de la FIA WEC et de la GT World Challenge Europe Endurance Cup avec l'équipe WRT et prendra deux départs invités en GT World Challenge Europe Sprint Cup. Après sa performance à Bathurst, tout le monde attend avec impatience les performances de la superstar dans les courses à venir !