Valentino Rossi manca per un pelo il podio a Bathurst

Non era destino: Valentino Rossi e i suoi colleghi piloti ufficiali BMW Raffaele Marciello e Maxime Martin hanno mancato il podio alla leggendaria 12 Ore di Bathurst. Il trio WRT si è classificato quinto con la BMW M4 GT3 all'apertura della stagione dell'Intercontinental GT Challenge. Sono stati a soli due secondi dalla posizione finale del podio in una gara caotica sul temuto circuito di Mount Panorama - per saperne di più sulla gara, clicca qui.

Il trio BMW guidato dal nove volte campione del mondo di motociclismo si è assicurato il podio solo a cinque minuti dalla fine della gara, quando si è scatenata una battaglia a quattro per il secondo posto. Martin aveva buone possibilità di arrivare terzo con la BMW con il leggendario numero di partenza #46, ma è scivolato sull'erba umida all'uscita della Murray's Corner e non è riuscito ad applicare la potenza della BMW M4 GT3 al terreno, costringendo tutti i concorrenti ad abbandonare la battaglia finale per le posizioni del podio in questo spettacolare scenario.

Il trio è stato anche fortunato alla ripartenza dopo circa otto ore di gara, quando Maxime Martin è scivolato nella ghiaia nelle curve veloci in cima alla collina, non ha colpito nulla ed è stato in grado di continuare la gara, anche se l'esperto belga ha perso alcune posizioni nel processo.

Sono stati momenti emozionanti per "Il Dottore" nei box della squadra belga. La grande gioia ha lasciato il posto alla disillusione per Rossi e per tutto il team nel giro di pochi istanti.

Rossi ha dato prova di un'ottima prestazione sul canale di cemento lungo 6,213 chilometri sopra il Monte Panorama! È stato in grado di eguagliare la velocità dei suoi due colleghi e non ha perso tempo sugli avversari, ma è riuscito a metterli sotto pressione e ha anche recuperato posizioni con la sua BMW! Per Rossi, questa è stata una delle sue migliori prestazioni da quando è passato dalle moto alle auto da corsa GT3.

In un'intervista rilasciata durante la trasmissione, Rossi ha confermato che la sua buona prestazione era dovuta al fatto che era la seconda volta che correva con la M4 GT3 a Bathurst e che quindi conosceva bene il circuito.

Nonostante abbia mancato di poco il podio, la 12h di Bathurst del 2024 è stata un ottimo inizio di stagione per l'italiano, che venerdì ha festeggiato il suo 45° compleanno.

Ma Rossi ha davanti a sé un altro anno pieno di gare: parteciperà con il team WRT anche al FIA WEC e alla GT World Challenge Europe Endurance Cup e farà due partenze come ospite nella GT World Challenge Europe Sprint Cup. Dopo la sua performance a Bathurst, tutti attendono con ansia le prestazioni della superstar nelle prossime gare!