Valentino Rossi falha por pouco o pódio em Bathurst

Apesar de uma magnífica prestação do nove vezes campeão do mundo de motociclismo Valentino Rossi, o BMW M4 GT3 da WRT com o número de partida #46 falhou por pouco um resultado no pódio nas lendárias 12 Horas de Bathurst.

Não estava destinado a acontecer: Valentino Rossi e os seus colegas pilotos da BMW Works, Raffaele Marciello e Maxime Martin, não conseguiram um resultado no pódio nas lendárias 12 Horas de Bathurst. O trio da WRT terminou em quinto lugar com o BMW M4 GT3 na abertura da temporada do Intercontinental GT Challenge. Ficaram a apenas dois segundos do último lugar do pódio, numa corrida caótica no temido Circuito de Mount Panorama - saiba mais sobre a corrida aqui.

O trio da BMW liderado pelo nove vezes campeão do mundo de motociclismo só garantiu o resultado do pódio cinco minutos antes do final da corrida, quando se seguiu uma luta a quatro pelo segundo lugar. Martin teve uma boa oportunidade de terminar em terceiro no BMW com o lendário número de partida #46, mas deslizou para a relva húmida na saída da Murray's Corner e não conseguiu aplicar a potência do BMW M4 GT3 no chão, forçando todos os concorrentes a abandonar a batalha final pelas posições do pódio neste cenário espetacular.

O trio também teve sorte num recomeço após cerca de oito horas de corrida, quando Maxime Martin deslizou para a gravilha nas curvas rápidas no topo da colina, não bateu em nada e conseguiu continuar a corrida, embora o experiente belga tenha perdido algumas posições no processo.

Foram momentos emocionantes para "Il Dottore" nas boxes da equipa de corrida belga. A grande alegria deu lugar à desilusão de Rossi e de toda a equipa em poucos momentos.

Rossi mostrou um forte desempenho no canal de betão com 6,213 quilómetros de comprimento sobre o Monte Panorama! Ele foi capaz de igualar a velocidade dos seus dois colegas e não perdeu tempo para os seus adversários, mas foi capaz de os colocar sob pressão e também recuperou lugares com o seu BMW! Para Rossi, este foi um dos seus melhores desempenhos desde que mudou das corridas de motas para os carros de corrida GT3.

Numa entrevista durante a transmissão, Rossi confirmou que o seu bom desempenho se deveu ao facto de ter sido a segunda vez que correu com o M4 GT3 em Bathurst e que, por isso, estava muito familiarizado com o circuito.

Apesar de ter falhado por pouco um resultado no pódio, as 12h de Bathurst em 2024 foram um excelente início de época para o italiano, que celebrou o seu 45º aniversário na sexta-feira.

Mas Rossi tem mais um ano inteiro de corridas pela frente: também vai competir com a equipa WRT no FIA WEC e no GT World Challenge Europe Endurance Cup e fará duas partidas como convidado no GT World Challenge Europe Sprint Cup. Depois do seu desempenho em Bathurst, todos esperam ansiosamente pelo desempenho da superestrela nas próximas corridas!