Pedro Acosta: Simulación de carrera el martes

¿Qué piensa el novato de la pista de Qatar? "Por fin algo distinto a Sepang", se ríe. "Después de seis días, ¡ya me he aburrido un poco de esta pista! No, en serio: tenemos muchas cosas que probar y sólo dos días para hacerlo. Para mí, personalmente, se trata de adaptarme rápidamente a la nueva pista, pero no me preocupa demasiado".

También subraya que es una gran ventaja para un debutante poder probar en una pista antes del primer GP. Sepang fue más o menos un calentamiento lento para el Campeón del Mundo de Moto3 y Moto2, pero según sus propios estándares: "En el shakedown de Malasia ya fui bastante rápido el segundo y tercer día, y en el test IRTA posterior pude dar otro paso adelante. Aquí sólo dispongo de dos días en total para ponerme al día y adaptarme a la pista y a las condiciones del desierto. El nivel de agarre será completamente diferente. Esa es mi tarea de aprendizaje para los próximos dos días: en la densidad del programa, es casi como simular un fin de semana completo de carrera".

Sin embargo, también hay tareas de prueba que completar. El primer día está reservado para ello. El martes, Pedro conducirá realmente una simulación de carrera a lo largo de toda la distancia de 22 vueltas - algo que nunca ha hecho antes. "Vamos a ver cómo me siento físicamente después. Sin embargo, me preocupa más el estado de la pista, con toda la arena que el viento arrastra sobre el asfalto". El propio viento también ha sido un tema recurrente en el Circuito de Loisail en el pasado, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP.