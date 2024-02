Pedro Acosta : simulation de course le mardi

Le pilote officiel GASGAS et champion du monde Moto2 Pedro Acosta a été constamment parmi les plus rapides lors de son premier test MotoGP. Lors du test au Qatar, il continuera à se préparer pour son premier GP dans la catégorie reine.

Que pense le rookie du circuit du Qatar ? "Enfin quelque chose de différent de Sepang," dit-il en riant. "Après six jours, je me suis déjà un peu lassé de ce circuit ! Non, sérieusement, nous avons beaucoup de choses à essayer et seulement deux jours pour le faire. Pour moi personnellement, il s'agit de m'adapter rapidement au nouveau circuit, mais je ne me fais pas trop de soucis à ce sujet".

Et il confirme aussi que c'est un grand avantage, surtout pour un rookie, de pouvoir déjà tester un circuit avant le premier GP. Sepang a été pour ainsi dire un échauffement lent pour le champion du monde Moto3 et Moto2, mais selon ses propres critères : "Lors du shakedown en Malaisie, j'étais déjà assez rapide le deuxième et le troisième jour, puis j'ai pu franchir une nouvelle étape lors du test IRTA. Ici, je n'ai en tout et pour tout que deux jours pour prendre de la vitesse et m'adapter au circuit et aux conditions du désert. Le niveau d'adhérence sera complètement différent. C'est ma mission d'apprentissage pour les deux jours à venir - vu la densité du programme, c'est presque comme si je simulais un week-end de course complet".

Parallèlement, il s'agit toutefois d'effectuer des tâches de test. Le premier jour est réservé à cela. Mardi, Pedro effectuera une simulation de course sur une distance totale de 22 tours, ce qu'il n'avait encore jamais fait. "Nous verrons comment je me sens physiquement après. Mais je suis plus préoccupé par l'état de la piste, avec tout le sable que le vent dépose sur l'asphalte". Le vent lui-même a été un sujet de préoccupation sur le circuit de Loisail par le passé, tant en Formule 1 qu'en MotoGP.