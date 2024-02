Pedro Acosta: simulazione di gara martedì

Cosa pensa il rookie della pista del Qatar? "Finalmente qualcosa di diverso da Sepang", ride. "Dopo sei giorni, mi sono già un po' stufato di questa pista! No, davvero: abbiamo molte cose da provare e solo due giorni per farlo. Per me personalmente si tratta di adattarmi rapidamente alla nuova pista, ma non sono troppo preoccupato".

Sottolinea inoltre che per un debuttante è un grande vantaggio poter provare su una pista prima del primo GP. Sepang è stato più o meno un riscaldamento lento per il campione del mondo della Moto3 e della Moto2, ma per i suoi standard elevati: "Nello shakedown in Malesia ero già abbastanza veloce il secondo e il terzo giorno, e nel test IRTA successivo sono riuscito a fare un altro passo avanti. Qui ho solo due giorni in totale per prendere velocità e adattarmi alla pista e alle condizioni del deserto. Il livello di aderenza sarà completamente diverso. Questo è il mio compito di apprendimento per i prossimi due giorni - nella densità del programma, è quasi come simulare un weekend di gara completo".

Tuttavia, ci sono anche compiti di prova da portare a termine. Il primo giorno è riservato a questo. Martedì Pedro guiderà una simulazione di gara sull'intera distanza di 22 giri, cosa che non ha mai fatto prima. "Vediamo come mi sento fisicamente dopo. Tuttavia, sono più preoccupato per le condizioni della pista, con tutta la sabbia che il vento porta sull'asfalto". Il vento stesso è stato un tema ricorrente sul circuito di Loisail in passato, sia in Formula 1 che in MotoGP.