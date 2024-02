Pedro Acosta: Simulação de corrida na terça-feira

O piloto da GASGAS Works e Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, esteve consistentemente entre os mais rápidos no seu primeiro teste de MotoGP. Ele vai continuar a preparar-se para o seu primeiro GP na categoria rainha no teste do Qatar.

O que pensa o estreante da pista do Qatar? "Finalmente algo diferente de Sepang", ri-se. "Depois de seis dias, já estou um pouco aborrecido com esta pista! Não, a sério: temos muitas coisas para experimentar e apenas dois dias para o fazer. Para mim, pessoalmente, trata-se de me adaptar rapidamente à nova pista, mas não estou muito preocupado com isso."

Ele também enfatiza que é uma grande vantagem para um novato poder testar numa pista antes do primeiro GP. Sepang foi mais ou menos um aquecimento lento para o Campeão do Mundo de Moto3 e Moto2 - mas pelos seus próprios padrões elevados: "No shakedown na Malásia já estava bastante rápido no segundo e terceiro dias e no teste IRTA depois consegui dar mais um passo em frente. Aqui só tenho dois dias no total para ganhar velocidade e adaptar-me à pista e às condições do deserto. O nível de aderência será completamente diferente. É essa a minha tarefa de aprendizagem para os próximos dois dias - na densidade do programa, é quase como simular um fim de semana de corrida completo."

No entanto, há também tarefas de teste a cumprir. O primeiro dia está reservado para isso. Na terça-feira, Pedro vai efetivamente conduzir uma simulação de corrida ao longo de toda a distância de 22 voltas - algo que nunca fez antes. "Vamos ver como me sinto fisicamente depois. No entanto, estou mais preocupado com o estado da pista, com toda a areia que o vento sopra para o asfalto." O próprio vento também tem sido um tema recorrente no Circuito de Loisail no passado - tanto na Fórmula 1 como no MotoGP.