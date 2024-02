Aleix Espagaró (Aprilia) : Une McLaren à 320.000 euros

Aleix Espargaró a réalisé un souhait très particulier ces jours-ci. Le Catalan de 34 ans, qui réside en Andorre, est considéré comme un passionné de voitures et a garé dans son garage plusieurs véhicules très exclusifs, dont une PorscheYoungtimer 993 des années 1990 refroidie par air . Aujourd'hui , Aleix aajouté unenouvelle pièce de choix à son parc automobile .L'aîné des frères Espargaró s'est en effet offert une McLaren 750S cabriolet flambant neuve.

La semaine dernière, le pilote Aprilia est allé chercher ce précieux véhicule chez le concessionnaire ibérique à Barcelone. Toutesa famille était présente, avec son épouse Laura et ses jumeaux Max et Mia. Espargaró a commandé la voiture de sport dans la combinaison de couleurs orange et noir, comme les voitures quiroulent en ce moment en Formule 1 .

Les caractéristiques techniques de la McLaren sont impressionnantes. Le moteur V8 de quatre litres de cylindrée développe 750 chevaux. Le prix de la supercar dans cette configuration est d'un peu plus de 320.000 euros. Face à la couleur, Espargaró a commenté avec humour : ""Je me suis acheté une papaye ! Je me sens un peu comme Lando Norris". La couleur a d'ailleurs été choisie autrefois par Bruce McLaren lui-même.

Dans le cadre de la reprise à Barcelone, Aleix aégalement visitéles salles d'exposition bien équipées dumuséecorrespondant, où l'on peut voir, outre les véhicules, des combinaisons et des casques originaux d'anciennes stars de la Formule 1. Lors de l'essai du siège dans la coque adaptée de sa McLaren, son fils Max a pris place fièrement à côté de son papa.

Pour Espargaro, qui a gagné à Silverstone et à Barcelone en 2023, le compte à rebours du MotoGP entre dans sa phase finale lundi et mardi avec les tests à Doha. L'ouverture du championnat du monde MotoGP sur le circuit de Losail aura lieu le 10 mars sous les projecteurs. Pour Aleix, il s'agira de sa huitième saison chez Aprilia.