Aleix Espagaró (Aprilia): Una McLaren per 320.000 euro

L'eroe dell'Aprilia MotoGP Aleix Espargaró ha ricevuto una motivazione in più a casa prima di partire per i test MotoGP a Doha e ora è un pilota McLaren.

Aleix Espargaró ha recentemente esaudito un desiderio molto speciale. Il 34enne catalano, che vive ad Andorra, è un appassionato di auto e ha unaserie di veicoli molto esclusivi parcheggiati nelsuo garage , tra cui una Porscheclassica deglianni '90 dellaserie 993 raffreddata ad aria .Ora Aleixha aggiuntoun altro pezzo di classe alla sua flotta .Il maggiore dei fratelli Espargaró ha acquistato una nuovissima McLaren 750S cabrio.

Il pilota dell'Aprilia ha ritirato il veicolo di classe presso il concessionario iberico di Barcellona la scorsa settimana. Eraaccompagnato datutta la famiglia, tra cui la moglie Laura e i gemelli Max e Mia. Espargaró ha ordinato l'auto sportiva nella combinazione di colori arancione e nero, proprio come le vetture attualmente in circolazione in Formula 1 .

Le specifiche tecniche della McLaren sono impressionanti. Il motore V8 da quattro litri di cilindrata eroga 750 CV. Ilprezzo della supersportiva in questa configurazione è di poco superiore ai 320.000 euro. Espargaró ha commentato spiritosamente il colore: "Mi sono comprato una papaya! Mi sento un po' come Lando Norris". Tra l'altro, questo colore è stato scelto da Bruce McLaren in persona.

Durante il ritiro a Barcellona, Aleix havisitatoanche gli showroom superbamente attrezzati delmuseoassociato, dove accanto alle auto si possono ammirare tute e caschi originali di ex stelle della Formula 1. Durante la prova del sedile nella scocca personalizzata della sua McLaren, il figlio Max si è seduto con orgoglio accanto al padre.

Per Espargaro, che ha vinto a Silverstone e a Barcellona nel 2023, il conto alla rovescia per la MotoGP entra nella sua fase finale lunedì e martedì con i test a Doha. L'apertura del Campionato del Mondo di MotoGP sul Circuito di Losail avverrà poi il 10 marzo sotto i riflettori. Questa sarà l'ottava stagione di Aleix con Aprilia.