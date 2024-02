Aleix Espagaró (Aprilia): Um McLaren por 320.000 euros

Aleix Espargaró realizou recentemente um desejo muito especial. O catalão de 34 anos, que vive em Andorra, é um entusiasta de automóveis e tem umasérie de veículos muito exclusivos estacionados na sua garagem - incluindo um Porscheclássico da série 993 refrigerado a ar da décadade 1990 .Aleix juntouagora mais uma peça de classe à sua frota .O mais velho dos irmãos Espargaró adquiriu um McLaren 750S descapotável novinho em folha.

O piloto da Aprilia foi buscar o elegante veículo ao concessionário ibérico em Barcelona na semana passada. Foiacompanhado portoda a sua família, incluindo a esposa Laura e os gémeos Max e Mia. Espargaró encomendou o carro desportivo na combinação de cores laranja e preto, tal como os carros que circulam atualmente na Fórmula 1 .

As especificações técnicas do carro de corrida da McLaren são impressionantes. O motor V8 com uma cilindrada de quatro litros debita 750 cv. Opreço do superdesportivo nesta configuração é de pouco mais de 320.000 euros. Espargaró comentou de forma espirituosa a cor: "Comprei uma papaia! Sinto-me um pouco como o Lando Norris". A propósito, a cor já foi escolhida pelo próprio Bruce McLaren.

Durante a aquisição em Barcelona, Aleix também visitouas salas de exposição soberbamente equipadas domuseuassociado, onde os fatos-macaco e capacetes originais de antigas estrelas da Fórmula 1 podem ser vistos ao lado dos carros. Durante o teste do assento na carapaça personalizada do seu McLaren, o seu filho Max sentou-se orgulhosamente ao lado do pai.

Para Espargaro, que venceu em Silverstone e Barcelona em 2023, a contagem decrescente do MotoGP entra na sua fase final na segunda e terça-feira com os testes em Doha. A abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP no Circuito de Losail terá lugar a 10 de março, sob as luzes da ribalta. Esta será a oitava época de Aleix com a Aprilia.