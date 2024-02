Presentación de Aprilia: "El podio de Qatar estaría bien"

El jefe del equipo, Massimo Rivola, se mostró ritualmente optimista en la presentación en el paddock del Circuito de Losail: "Tenemos un diseño muy bonito con un toque romántico. Estamos preparados y deseando que empiece la próxima temporada". Por "romántico", presumiblemente se refería a un toque más púrpura que en los últimos años. Sin embargo, sigue dominando la fibra de carbono sin pintar, cada vez más popular en la F1 por razones de peso.

Técnicamente, los detalles del chasis, el motor y, sobre todo, el concepto aerodinámico son nuevos. Llama especialmente la atención el nuevo alerón delantero. El objetivo es conseguir más carga aerodinámica en la parte delantera, no sólo en las rectas, sino también en las curvas, lo que técnicamente es más difícil de lo que se podría pensar. Massimo Rivola: "A veces los datos del túnel de viento no se corresponden con las sensaciones de los pilotos".

Llama la atención el difusor trasero, tal y como lo conocemos de la F1: Técnico Antonio Boselli: "El flujo de aire empuja la parte trasera hacia abajo. Estamos orgullosos de que Aprilia haya aportado muchas innovaciones en este campo a MotoGP." Las llamativas aletas en el basculante que vimos en Sepang también han llegado a la moto terminada.





Al igual que los demás fabricantes, Aprilia está ansiosa por obtener más datos. Esa fue también la razón por la que Trackhouse se acercó a la fábrica. El equipo satélite con sabor americano tiene su sede directamente en Noale, al igual que el equipo de fábrica. Pretende ser algo más que un equipo cliente, sino un segundo pilar en toda regla, como el Pierer Mobility Group tiene con Tech3. Una pequeña diferencia: el tiempo era demasiado corto para que Aprilia pudiera completar más de 6 motos. Aleix Espargaró, Maverick Viñales y Miguel Oliveira tendrán una RS-GP24 desde el principio, Raúl Fernández les seguirá a mitad de temporada. Más no fue posible debido a la corta pausa invernal. En un principio, se suponía que ambos pilotos de Trackhouse comenzarían la temporada con la moto antigua.

Las expectativas de Rivola: "Esperamos mucho de Maverick esta temporada. La velocidad está ahí y está listo para su primera victoria con nuestros colores. Está empujando al equipo, y eso es bueno. Aleix demostró en Sepang que la nueva moto es más rápida que su predecesora. Eso ya es bueno. Maverick aún no ha podido probar bien las nuevas piezas, así que también se han producido errores por nuestra parte. Por desgracia, nuestros rivales no están dormidos. Nuestro objetivo para las primeras carreras es no perder más de cinco segundos respecto a los ganadores. Un podio en la carrera inaugural de la temporada en Qatar estaría bien".

Maverick Viñales: "He disfrutado del invierno, pero ahora es el momento de volver a pilotar mi moto. He entrenado duro durante el invierno y estoy en plena forma. La moto tiene muy buena pinta. En el test de Sepang descubrimos lo que funciona y lo que no. Es bastante complicado. Mi objetivo es luchar por las victorias, aunque en el primer test seguía teniendo problemas con la entrega de par del motor. Eso se solucionó el tercer día y mi simulación de sprint fue bien".

El veterano Aleix Espargaró afronta con ilusión su octava temporada como piloto de Aprilia: "El proyecto ha evolucionado mucho desde que llegué a Noale. Nunca hemos sido tan fuertes como ahora. Cada temporada es más dura que la anterior porque los jóvenes vienen pisando fuerte. No obstante, mi objetivo es volver a ganar carreras este año, como el año pasado. La aerodinámica está cambiando el estilo que se requiere, pero yo sigo a lo mío. Me gustó la RS-GP24 desde la primera curva del primer test. Se adapta a mi estilo de pilotaje".

En el test de Sepang, Aleix fue la Aprilia más rápida en quinta posición, a 0.409 segundos de la cabeza, con Maverick a 4 décimas de segundo.