Présentation d'Aprilia : "Un podium au Qatar serait le bienvenu

Le chef d'équipe Massimo Rivola s'est montré rituellement optimiste lors de la présentation dans le paddock du circuit de Losail : "Nous avons un très beau design avec une touche romantique. Nous sommes prêts et nous nous réjouissons de la saison à venir". Par "romantique", il entendait probablement la touche plus mauve que les années précédentes. Le carbone brut, non peint, est cependant toujours dominant, comme il devient de plus en plus populaire en F1 pour des raisons de poids.

Sur le plan technique, les détails du cadre, du moteur et surtout le concept aéro sont nouveaux. Le nouvel aileron avant est particulièrement frappant. On veut ainsi obtenir plus de downforce à l'avant - pas seulement en ligne droite, mais aussi dans les virages, ce qui est techniquement plus difficile qu'on ne le pense. Massimo Rivola : "Parfois, les données de la soufflerie ne sont pas en corrélation avec le ressenti des pilotes".

Ce qui est frappant à l'arrière, c'est le diffuseur, comme on le connaît en F1 : le technicien Antonio Boselli : "Le flux d'air pousse l'arrière vers le bas. Nous sommes fiers qu'Aprilia ait apporté de nombreuses innovations dans ce domaine au MotoGP". Les remarquables ailerons sur le bras oscillant, que nous avons vus à Sepang, sont également arrivés sur la moto finie.





Des données en double

Comme les autres constructeurs, Aprilia est avide de plus de données. C'est aussi la raison pour laquelle Trackhouse a été rapproché de l'usine. L'équipe satellite à l'allure américaine est basée directement à Noale, tout comme l'équipe d'usine. Elle doit être plus qu'une équipe cliente, plutôt un deuxième pilier à part entière, comme le Pierer Mobility Group l'a avec Tech3. Petite différence : le temps a été trop court pour qu'Aprilia puisse terminer plus de six motos. Aleix Espargaró, Maverick Viñales et Miguel Oliveira recevront une RS-GP24 dès le début, Raúl Fernandez suivra en milieu de saison. Il n'a pas été possible d'en faire plus en raison de la courte pause hivernale. Au départ, on s'attendait à ce que les deux pilotes de Trackhouse commencent la saison avec l'ancienne moto.

Les attentes de Rivola : "Nous attendons beaucoup de Maverick cette saison. La vitesse est là et il est prêt à remporter sa première victoire sous nos couleurs. Il pousse l'équipe, et c'est une bonne chose. Aleix a montré à Sepang que la nouvelle moto est plus rapide que la précédente. C'est déjà une bonne chose. Maverick n'a pas encore pu tester correctement les nouvelles pièces, il y a aussi eu des erreurs de notre côté. Malheureusement, les adversaires ne dorment pas. Notre objectif pour les premières courses est de ne pas perdre plus de cinq secondes sur les vainqueurs. Un podium lors de l'ouverture de la saison au Qatar serait bien".

Maverick Viñales : "J'ai bien profité de l'hiver, mais maintenant il est temps de reprendre la moto. Je me suis entraîné dur pendant l'hiver et je suis en pleine forme. La moto a l'air géniale. Lors du test de Sepang, nous avons découvert ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. C'est assez compliqué. Mon objectif est de me battre pour les victoires, même si lors du premier test, j'ai eu des problèmes avec la manière dont le moteur délivre son couple. Cela a été résolu le troisième jour et ma simulation de sprint était correcte".

Le vétéran Aleix Espargaró se réjouit de sa huitième saison en tant que pilote Aprilia : "Le projet a beaucoup évolué depuis que je suis venu pour la première fois à Noale. Nous n'avons jamais été aussi forts que maintenant. Chaque saison est plus dure que la précédente, car les jeunes arrivent et poussent. Malgré tout, mon objectif est de gagner à nouveau des courses cette année, comme l'année dernière. L'aérodynamique change le style qui est demandé - mais je reste dans le coup. J'ai aimé la RS-GP24 dès le premier virage du premier test. Elle convient à mon style de pilotage".

Lors du test de Sepang, Aleix, cinquième et plus rapide Aprilia, avait terminé à 0,409 seconde de la tête, Maverick étant à 4 dixièmes de seconde supplémentaires.