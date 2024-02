Presentazione dell'Aprilia: "Il podio in Qatar sarebbe bello".

Alla vigilia dei test in Qatar, Aprilia è stato l'ultimo team ufficiale a presentare la sua moto per la stagione 2024. Più che la verniciatura, a colpire sono i dettagli tecnici della RS-GP24, con particolare attenzione all'aerodinamica.

Il boss della squadra Massimo Rivola si è mostrato ritualmente ottimista alla presentazione nel paddock del circuito di Losail: "Abbiamo un design molto bello con un tocco romantico. Siamo pronti e non vediamo l'ora di affrontare la prossima stagione". Per "romantico", presumibilmente intendeva un tocco di viola in più rispetto agli ultimi anni. Tuttavia, la fibra di carbonio grezza e non verniciata, che sta diventando sempre più popolare in F1 per motivi di peso, domina ancora.

Dal punto di vista tecnico, sono nuovi i dettagli del telaio, del motore e, soprattutto, del concetto aerodinamico. Il nuovo spoiler anteriore è particolarmente evidente. L'obiettivo è quello di ottenere una maggiore deportanza all'anteriore, non solo sui rettilinei, ma anche in curva, il che è tecnicamente più difficile di quanto si possa pensare. Massimo Rivola: "A volte i dati della galleria del vento non corrispondono alle sensazioni dei piloti".

Il diffusore al posteriore è sorprendente, come lo conosciamo dalla F1: il tecnico Antonio Boselli: "Il flusso d'aria spinge il posteriore verso il basso. Siamo orgogliosi che Aprilia abbia portato in MotoGP molte innovazioni in questo campo". Anche le vistose alette sul forcellone che abbiamo visto a Sepang sono arrivate sulla moto finita.





Dati duplicati

Come gli altri costruttori, Aprilia è ansiosa di ottenere più dati. Questo è anche il motivo per cui Trackhouse è stato avvicinato alla fabbrica. Il team satellite dal sapore americano ha sede direttamente a Noale, proprio come il team ufficiale. Non si tratta solo di un team di clienti, ma di un vero e proprio secondo pilastro, come il Pierer Mobility Group con Tech3. Una piccola differenza: il tempo a disposizione era troppo poco per permettere ad Aprilia di completare più di 6 moto. Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Miguel Oliveira avranno una RS-GP24 fin dall'inizio, Raúl Fernandez seguirà a metà stagione. Non è stato possibile fare di più a causa della breve pausa invernale. Inizialmente si pensava che entrambi i piloti Trackhouse avrebbero iniziato la stagione con la vecchia moto.

Le aspettative di Rivola: "Ci aspettiamo molto da Maverick in questa stagione. La velocità c'è ed è pronto per la sua prima vittoria con i nostri colori. Sta spingendo la squadra e questo è positivo. A Sepang Aleix ha dimostrato che la nuova moto è più veloce della precedente. Questo è già positivo. Maverick non è ancora riuscito a testare bene le nuove parti, quindi anche da parte nostra ci sono stati degli errori. Purtroppo i nostri avversari non dormono. Il nostro obiettivo per le prime gare è di non perdere più di cinque secondi dai vincitori. Un podio all'apertura della stagione in Qatar sarebbe bello".

Maverick Viñales: "Mi sono goduto l'inverno, ma ora è tempo di tornare in moto. Mi sono allenato duramente durante l'inverno e sono in piena forma. La moto sembra ottima. Nei test di Sepang abbiamo scoperto cosa funziona e cosa no. È piuttosto complicato. Il mio obiettivo è quello di lottare per le vittorie, anche se durante il primo test ho avuto ancora problemi con l'erogazione della coppia da parte del motore. Il problema è stato risolto il terzo giorno e la mia simulazione di sprint è andata bene".

Il veterano Aleix Espargaró è impaziente di affrontare la sua ottava stagione come pilota Aprilia: "Il progetto si è sviluppato molto da quando sono arrivato a Noale. Non siamo mai stati così forti come ora. Ogni stagione è più difficile della precedente perché i giovani si fanno avanti e spingono. Tuttavia, il mio obiettivo è quello di vincere le gare anche quest'anno, proprio come l'anno scorso. L'aerodinamica sta cambiando lo stile richiesto, ma io non mi lascio sfuggire l'occasione. La RS-GP24 mi è piaciuta fin dalla prima curva del primo test. Si adatta al mio stile di guida".

Nei test di Sepang, Aleix è stato il più veloce tra le Aprilia, al quinto posto, a 0,409 secondi dalla testa della classifica, con Maverick a 4 decimi di distanza.